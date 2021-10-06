В Совфеде готовят рекомендации о повышении доли отечественного оборудования на внутреннем рынке
Тема: Пленарное заседание Совета Федерации 6 октября 2021 года
11:21 Автор: Никита Вятчанин
Российское станкостроение требует дополнительных мер поддержки, касающихся, в частности финансирования научно-исследовательских работ в отрасли, а также развитию импортозамещения. Об этом сообщил замглавы Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов на пленарном заседании палаты регионов 6 октября.
Сенатор отметил, что системная поддержка отечественного станкостроения, одной из опорных отраслей для развития национальной экономики и обеспечения обороноспособности страны, сегодня требует дополнительных мер. Это, в частности, касается дополнительного финансирования НИОКРов, и развития импортозамещения, отметил Долгов.
«Крайне важно увеличивать долю отечественного оборудования в России — сейчас ею заполнено не более 20 процентов всего нашего рынка», — сообщил парламентарий.
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Долгов рассказал, что в Совете Федерации намерены подготовить практические рекомендации по развитию станкостроения в России. Как пояснил законодатель, они необходимы, чтобы решить задачу, поставленную Президентом России, по обеспечению пятипроцентного ежегодного роста производства в российском станкостроении.
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