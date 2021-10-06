Вице-премьер Юрий Трутнев расскажет сенаторам о развитии русской Арктики

00:17 Автор: Никита Вятчанин

На пленарном заседании Совета Федерации 6 октября будут представлены итоги рассмотрения сенаторами кандидатуры на должность первого заместителя Генпрокурора РФ. В рамках «правительственного часа» на вопросы парламентариев ответит зампредседателя Правительства РФ Юрий Трутнев.

Вице-премьер представит сенаторам доклад о реализации стратегии развития Арктической зоны РФ.

Также в рамках реализации новых конституционных полномочий Совета Федерации, законодатели будут проинформированы об итогах консультаций в палате регионов по кандидатуре Анатолия Разинкина, который выдвинут на должность первого заместителя Генпрокурора России. Ранее этот пост занимал Александр Буксман, который вышел на пенсию.

Кроме того, на заседании будет представлена информация об обсуждении кандидатов на посты прокурора Тывы, а также глав Волжской и Байкальской межрегиональных природоохранных прокуратур. Обсуждения прошли 5 октября в Совете Федерации на совместном заседании трёх комитетов — по конституционному законодательству и госстроительству, по обороне и безопасности, по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Депутат рассказал, какие законы нужно принять для освоения Арктики

В рамках рубрики «Время эксперта» перед парламентариями выступит директор Института права и развития ВШЭ-Сколково Алексей Иванов. Также на заседании Совета Федерации планируется принять ряд постановлений, в числе которых — «О государственной поддержке социально-экономического развития Курганской области» по итогам Дней региона, прошедших в верхней палате парламента 20-22 сентября 2021 года.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.

#Арктика

386