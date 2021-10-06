Вирусолог: третья прививка может стать фундаментальной в борьбе с COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

22:40 Автор: Александр Тараканов

Успех борьбы с коронавирусом сейчас зависит от сроков сохранения эффективности вакцин, заявил в интервью Adnkronos руководитель отделения молекулярной медицины госпиталя при итальянском Университете Падуи, вирусолог Андреа Крисанти.

В этой связи, по его словам, «фундаментальной» может стать третья прививка, которая способна «увеличить по времени иммунный ответ».

Медик отметил, что уничтожить вирус или блокировать его распространение сейчас невозможно, так как «такая возможность была упущена» в прошлом году из-за ряда ошибок: локдауны были объявлены слишком поздно. Теперь же с COVID-19 приходится сосуществовать — как долго это продолжится, зависит от наличия двух средств: эффективных вакцин и лекарств от коронавируса, разработка которых уже ведётся.

Определённый оптимизм, с его точки зрения, вселяет то, что в Италии уже почти 80 процентов населения старше 12 лет прошли курс вакцинации от COVID-19. Но при этом имеется большое количество людей, которые не сделали ни одной прививки — одной и главных причин тому является неправильная и неточная информация, считает Крисанти.

Вирусолог считает, что третья доза вакцины должна быть распространена на всё население старше 12 лет, а не только на определённые группы, чтобы поставить барьер на пути циркуляции и появления новых штаммов коронавируса.

В Италии усиливают контроль за использованием COVID-паспортов

По последним данным Минздрава Италии, в стране насчитывается порядка 88 тысяч носителей коронавируса. Всего за время пандемии число инфицированных достигло 4 689 341, включая 131 157 умерших и 4 469 937 выздоровевших. По состоянию на вечер 6 октября, в стране курс иммунизации от коронавируса прошли 42 956 197 человек, что соответствует 79,53 процента населения старше 12 лет.

#Италия #коронавирус #вакцинация

215