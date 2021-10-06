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Власти ЯНАО до 2024 года планируют создать в школах региона еще 29 центров «Точка роста»

Власти ЯНАО до 2024 года планируют создать в школах региона еще 29 центров «Точка роста»

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) до 2024 года планируют создать в школах региона еще 29 центров образования «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента образования ЯНАО.

Открытие центров образования проходит в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». 

«До 2024 года в округе запланировано создание еще 29 новых центров. В целом сеть ямальских «Точек роста» составит 84 объекта», – сказала представитель Департамента образования ЯНАО.

В центрах будет проходить обучение по нескольким направлениям: цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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