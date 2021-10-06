Власти Москвы планируют внедрить экспресс-тесты на COVID-19 в школах

Вадим Карасев

В Москве могут ввести экспресс-тестирование на COVID-19 в школах — об этом сообщил мэр Сергей Собянин на совещании президента России с членами правительства. Это произойдет, если в учебных заведениях зафиксируют рост заболеваемости.

Собянин отметил, что периодичные быстрые тесты помогут обеспечить нормальное функционирование школ.

"Будем искать подходы, как внедрять экспресс-тесты в школах. С какой-то периодичностью делать быстрое исследование школьников. В первую очередь там, где мы наблюдаем рост заболеваемости, для того, чтобы обеспечить нормальный режим работы школ", — сказал он.

Обстановку по новой коронавирусной инфекции мэр назвал ожидаемой — осенью цифры заболеваемости традиционно растут. За прошедшие недели выявляемость увеличилась на 30%, такая же картина в целом наблюдается и на северо-западе России, и в Центральном федеральном округе.

Как сообщал Ruposters, ранее в ГУМе открылся новый центр вакцинации от COVID-19. Он рассчитан на 5 тысяч человек в день, там же будут вручать пожилым москвичам подарочную коробку "С заботой о здоровье".