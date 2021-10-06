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"Вы — герои": как звезды отреагировали на полет в космос Юлии Пересильд и Клима Шипенко

"Вы — герои": как звезды отреагировали на полет в космос Юлии Пересильд и Клима Шипенко

Сегодня все жители планеты Земля стали свидетелями исторического момента — в 11:55 по московскому времени российские актриса Юлия Пересильд и кинорежиссер Клим Шипенко вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым отправились в космос на корабле "Союз МС-19" с космодрома Байконур. В космосе Пересильд и Шипенко будут работать над научно-просветительским проектом под названием "Вызов". До этого полета художественные фильмы в космосе никогда не снимались.За запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая доставит экипаж на орбиту, с большим интересом и волнением наблюдало множество людей по онлайн-трансляции.В соцсетях Пересильд и Шипенко, для которых полет в космос стал первым, активно поддерживали их поклонники и коллеги. Они выражали восхищение их смелостью, отвагой, желали удачи и были невероятно горды за них. Рассказываем, как звезды отреагировали на полет Юлии и Клима и какие слова нашли, чтобы их поддержать.

Юлия Снигирь

Вчера весь вечер взахлеб смотрела документальный фильм к старту экипажа "Вызова". До мурашек и кома в горле. А в это время моя лента инстаграма висела полдня вот на этой фотографии. Я всегда знала, что Юлия Пересильд — космическая женщина. Большое событие совершается сегодня. Пусть все будет хорошо. Ждем на Земле.


Манижа

Пришло время переписать фразу "Встала и пошла" на "Встала и пошла, и... полетела в космос". Я же говорила, что русская женщина может все. Юля, горжусь тобой и жду тебя на планете Земля. С восхищением и надеждой на то, что ты первая в будущем ряду бесконечно смелых людей.


Ингеборга Дапкунайте

Звезда, лети к звездам! Чтобы все у вас получилось! Восхищаюсь, люблю и жду!

Анна Чиповская

Дорогая моя Юля. Fortis fatum adjuvat, как известно. Смелым (или храбрым, как тебе угодно) судьба помогает. Ты очень смелая. И очень храбрая. Я никогда не решилась бы на то, что ты делаешь сейчас, я чувствую масштаб момента и знаю, что все будет хорошо. Ты полетишь в космос, бог ты мой. Пусть все получится, пусть все случится, берегите там с Климом друг друга, ждем на Земле. P. S. @klim_shipenko, все сказанное в равной степени адресовано и тебе. Обнимаю и удачи.


Юлия Пересильд и Анна Чиповская

Дмитрий Исхаков

Ребята, вы — герои!

Лиза Арзамасова

Уже через два часа этот поцелуй станет в буквальном смысле космическим! Красивая, отважная, сильная, невероятная Юля Пересильд летит в космос! И это не фантастика, не сон, это происходит наяву!

Нет, мы все чувствовали и знали, что Юля — космическая, только теперь это уже не метафора. С раннего утра смотрю прямой эфир, ждем старта всей страной! Юля! Удачи в экспедиции! Прекрасного самочувствия! Восторгов от невероятного! Мы ждем тебя! И следующие две недели проведем с постоянным взглядом в небо — днем, ночью ты будешь парить в невесомости! Все объятья, все поцелуи и все тепло, что ты отдала, в миллионократном размере — туда! В космос! К звездам! На станцию!


Лиза Арзамасова и Юлия Пересильд

Милош Бикович

Сегодня пишется история. Мой друг, режиссер Клим Шипенко, вместе с актрисой Юлией Пересильд полетели на МКС. Впервые в истории на орбиту Земли полетел киноэкипаж, чтобы снять художественный фильм о космосе. Клим, Юля, мы гордимся вами. С богом!


Кирилл Серебренников

Чулпан Хаматова

Максим Галкин

Смотрели сегодня запуск ракеты с Юлей Пересильд, Климом Шипенко и Антоном Шкаплеровым. Волновались так, будто сами летели или родных отправляли. Аж дыхание затаили. Я желаю ребятам выполнить все поставленные задачи и успешно вернуться. Никогда еще, наверное, запуск так широко не освещался. И это очень важно для поддержания нашей космической отрасли.

В добрый путь, наши дорогие космонавты!


Юлия Пересильд, Антон Шкаплеров и Клим Шипенко

Филипп Киркоров

Юлия Пересильд, ты о таком, наверное, даже не мечтала! Ты наш первопроходец! Исторический день! Всегда первые! Всегда на высоте! 46-метровая ракета отправит вас не просто в космос, это космический корабль в абсолютно новую эру. До старта осталось меньше часа... Я с нетерпением жду этого момента. Наступает время первых!

Желаю успехов киноэкипажу, Первому каналу, Роскосмосу и Константину Эрнсту!


Филипп Киркоров и Юлия ПересильдГоша Куценко

Ну как не запечатлеть у себя эти фантастические секунды! До конца не верилось, что это не кино! Но это — кино! Настоящее! И оно теперь в настоящем космосе! Юлия Пересильд и Клим Шипенко — наши герои! Держим кулачища!

Анита Цой

Весь мир следит за нашими героями! Удачи! Мы молимся за вас! Удачного взлета, исторических съемок, мягкого приземления!

Екатерина Мцитуридзе

Юлия Пересильд, Клим Шипенко, с вами всем сердцем! Пусть ангелы-хранители сопровождают весь ваш полет! Первый канал всегда первый! Любим, волнуемся, радуемся, гордимся, ждем вас на Земле! С богом!


Юлия Пересильд и Клим Шипенко
Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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