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Зима в сердце: Ким Кардашьян в блестящей шубе гуляет в Нью-Йорке

Зима в сердце: Ким Кардашьян в блестящей шубе гуляет в Нью-Йорке

40-летняя Ким Кардашьян спешит напомнить нам, что зима близко (а может, и намекнуть на то, что на душе вьюга!). Вчера знаменитость появилась на улицах Нью-Йорка в объемной блестящей шубе Balenciaga из осенней преколлекции бренда этого года.

Дополнила свой образ Ким полюбившимися ей в последнее время облегающими брюками, скомбинированными с сапогами. Да и вообще стоит отметить, что вот уже несколько недель Кардашьян просто не вылезает из нарядов, созданных Демной Гвасалией, самым эффектным из которых был, конечно, тот, что она выбрала для появления на Met Gala.


Ким Кардашьян

Впрочем, публика в это время обсуждает не только образы Ким — все снова гадают, что же на самом деле происходит между ней и Канье Уэстом, о разводе с которым звезда объявила в феврале. Так, Ким поддержала Уэста во время одной из презентаций его нового альбома Donda, причем появилась на стадионе в подвенечном платье, что многие сочли намеком на то, что пара готова начать все сначала. Недавно разводящихся супругов заметили вместе на ужине в Малибу.


Канье Уэст и Ким Кардашьян на презентации Donda


Ким Кардашьян на Met Gala

Ни Ким, ни Канье сейчас не комментируют свои отношения, но инсайдеры говорят, что Уэст пытается заслужить прощение Ким, а та, в свою очередь, открыта для возможного воссоединения. Якобы именно по этой причине супруги не торопятся завершить бракоразводный процесс.


Напомним, что Кардашьян жаловалась на то, что ей не хватает внимания Канье. В то время рэпер съехал от семьи из Лос-Анджелеса и проводил все время в уединении на своей ферме. У Ким и Канье есть четверо общих детей: восьмилетняя Норт, пятилетний Сейнт, трехлетняя Чикаго и двухлетний Псалм.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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