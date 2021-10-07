Алла Пугачева поддержала дочь Кристину Орбакайте на презентации ее парфюма

Вадим Карасев

Вчера в Москве состоялась презентация авторского парфюма 50-летней Кристины Орбакайте, созданного в коллаборации с известным брендом Tiziana Terenzi. Поздравить певицу с этим важным событием, а также поддержать ее на презентации пришла ее 72-летняя мама Алла Пугачева, а также друзья, среди которых были Влад Лисовец и Игорь Гуляев.





Алла Пугачева и Кристина Орбакайте





Игорь Гуляев, Алла Пугачева и Кристина Орбакайте





Влад Лисовец и Кристина Орбакайте

Ради презентации нового аромата, который получил название Kristina, в Москву накануне прилетели создатели итальянского бренда парфюмерии Tiziana Terenzi Тициана и Паоло Теренци. Вчера они вместе с Кристиной презентовали новый аромат и рассказали, что он будет эксклюзивно представлен только в России.

На презентации Орбакайте появилась в платье розового цвета: именно в такой нежной гамме оформлен флакон нового аромата. Парфюм заключен в музыкальную шкатулку, из которой звучит песня Орбакайте "Я — Кристина Орбакайте". Стоимость авторского парфюма певицы составляет более 33 тысяч рублей (впрочем, цены на разные ароматы Tiziana Terenzi в среднем колеблются от 12 до 60 тысяч рублей).





Кристина Орбакайте





Алла Пугачева

Аромат идеально отражает меня, мое настроение и, надеюсь, очарует и вас!

— рассказала Кристина о своем авторском парфюме, состоящем из микса ароматов ириса и зеленого чая.





Эдгар Шабанов, Кристина Орбакайте, Тициана и Паоло Теренци





Эдгар Шабанов и Кристина Орбакайте

Утонченная, элегантная, стильная — кому, как не тебе, выпускать духи?! Потрясающий аромат, невероятной красоты упаковка, все фирменно и достойно, в духе традиций известнейшего итальянского бренда Tiziana Terenzi! Поздравляю, Кристинка!

— так Кристину поздравил Игорь Гуляев.

Алла Пугачева также опубликовала в своем инстаграме фото и видео дочери с презентации, которые сопроводила эмодзи в виде больших красных сердец.





Это уже не первый опыт Кристины Орбакайте в парфюмерии: в 2011 году она уже представляла свой авторский парфюм. Звездная мама певицы Алла Пугачева в середине 1990-х также выпускала духи под собственным именем "Алла", которые в то время имели успех.

Яна Марковская