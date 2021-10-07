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Анастасия Решетова приняла ислам

Анастасия Решетова приняла ислам

Блогер Анастасия Решетова подтвердила, что приняла ислам, — ранее она неоднократно намекала на это, а теперь во время общения с поклонниками призналась, что сменила вероисповедание.

Решетова не стала объяснять причины своего решения — 25-летняя бывшая невеста Тимати уверена, что такие вопросы следует обсуждать "с самыми близкими сердцу людьми". По слухам, она встречается с мусульманином: то ли это арабский шейх, то ли бизнесмен из Чечни. Информацию о новом романе блогер, впрочем, опровергает.

Я стала мусульманкой не из-за мужчины. Человек сам должен прийти к такому решению, а не при помощи кого-то извне. Как по мне, решение не может быть искренним, если на него кто-то повлиял.

Как писал NEWSTES, ранее Решетова раскрыла, почему не выйдет замуж за мужчину без денег.

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По материалам: uposters.ru

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