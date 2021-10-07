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Анжелика Варум объяснила свой отказ ехать в Крым

Анжелика Варум объяснила свой отказ ехать в Крым

Певица Анжелика Варум объяснила, почему не поедет в Крым в обход Украины – она опасается, что ей запретят въезд в соседнюю страну и она не сможет попасть во Львов. В этом западноукраинском городе она родилась, там до сих пор живут ее родственники.

В интервью YouTube-шоу "А поговорить?" артистка рассказала, что ухаживает за могилами родных и навещает тех, кто еще жив. Она подчеркнула: россияне и украинцы – похожие и родные народы, а нынешние отношения между странами напоминают "сумасшедший дом".

Я въездная. Я не могу ездить в Крым. У меня нет возможности. Есть возможность, только если въезжать через Украину. Иначе я попаду в черные списки и не смогу приехать во Львов. У меня там родные, бабушкина сестра, ей девяносто шесть лет – ну когда-то её надо навещать. Там могилы, за которыми только я ухаживаю.

По словам Варум, у нее вызывают протест разговоры об отношениях Москвы и Киева. Среди ее предков были в том числе украинцы и поляки, поэтому она не занимает по конфликту никакой позиции и "посылает", когда ее просят это сделать.

Как сообщал NEWSTES, ранее телеведущий Отар Кушанашвили рассказал, как супруг певицы отдыхал с проститутками.

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По материалам: uposters.ru

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