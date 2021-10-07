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«Артек» продолжит обучение вожатых и советников директоров школ по воспитанию

«Артек» продолжит обучение вожатых и советников директоров школ по воспитанию

В рамках выполнения поручения президента РФ Владимира Путина на базе МДЦ «Артек» создадут центр повышения квалификации педагогических работников, осуществляющих воспитательную работу в школах и колледжах. Об этом рассказал директор Международного детского центра Константин Федоренко.

«Наша школа педагогического работника уже работает с 65 субъектами РФ, мы готовим вожатых не только для себя, но и для лагерей других регионов. Мы реализовали проект «Губернаторский лагерь» в десяти регионах, а в этом году по поручению президента РФ в Международном детском центре было организовано обучение советников директоров образовательных организаций из десяти пилотных регионов – это стало еще одним шагом на пути передачи нашего уникального опыта», – подчеркнул Константин Федоренко.

Он информировал, что программа повышения квалификации специалистов в области воспитательной деятельности была создана с нуля в сотрудничестве с Российским движением школьников, РГПУ имени А.И. Герцена, Российской академией наук. Комплексная программа включала шесть модулей – пять заочных и один очный, который проводился на базе «Артека».

За несколько месяцев в Международном детском центре побывали 2,5 тысячи педагогов, они ознакомились с методиками «Артека», увидели, как при помощи  различных технологий коллективно-творческой деятельности можно реализовывать программы воспитания.

«Они видели, как работают наши специалисты на уровне отрядов, и поняли, как можно перенести такие идем на уровень классов и школ. В основе наших программ заложены базовые общечеловеческие ценности: отношение к родителям, к друзьям, к образованию, к труду, к большой и малой родине, к нашему историческому прошлому», – сообщил директор МДЦ «Артек».

Константин Федоренко отметил, что Международный детский центр готов к реализации масштабного проекта по обучению советников директоров и вожатых. Специалисты проанализируют мнения участников программ и смогут вывести обучение на новый уровень.

«В России более 40 тысяч школ, и нам бы хотелось, чтобы частица «Артека» была в каждой из них», – резюмировал он.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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