Автор песен группы "Тату" о конфликте с участницами группы: "Омерзительное предательство"

Вадим Карасев

На днях стало известно, что популярная в нулевые группа "Тату" собирается воссоединиться. Ее солистка Лена Катина сообщила о готовящемся весной концерте, в котором примут участие она и ее коллега Юлия Волкова.

Однако в этой истории не все оказалось гладко. Автор популярных хитов группы Сергей Галоян запретил Катиной и Волковой исполнять его песни, в числе которых такие знаменитые композиции, как "Я сошла с ума", "Нас не догонят" и "Полчаса".





Юлия Волкова и Лена Катина

Свой поступок он объясняет тем, что предлагал солисткам группы принять участие в трибьюте, который он организовывал, однако они отказались. Более того, они стали отговаривать и других артистов от участия в нем. Договориться сторонам, похоже, не удастся — Галоян дал понять, что шансы на примирение крайне малы.

Такая возможность есть, но вероятность этого мала. Я не знаю, что должно произойти, может, другой стороне стоит вести себя адекватнее. Эта ситуация показала, что ради денег даже самые важные для тебя люди готовы пойти на омерзительное предательство. Имен называть не буду,

— приводит его слова издание "Собеседник".





Сергей Галоян

В итоге какие песни будет исполнять группа на обещанном весной концерте, неизвестно. Поклонники коллектива, скорее всего, надеялись услышать именно самые популярные композиции "Тату", а без них шоу уже не будет столь ожидаемым. А вот на организованном Галояном трибьюте, который он планирует устроить в ноябре, публика с большой вероятностью хиты группы услышит — правда, в исполнении других музыкантов. Очевидно, что после разгоревшегося конфликта Волкова и Катина на концерте не появятся.





Мариана Панкина