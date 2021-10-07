Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Автор песен группы "Тату" о конфликте с участницами группы: "Омерзительное предательство"

Автор песен группы "Тату" о конфликте с участницами группы: "Омерзительное предательство"

На днях стало известно, что популярная в нулевые группа "Тату" собирается воссоединиться. Ее солистка Лена Катина сообщила о готовящемся весной концерте, в котором примут участие она и ее коллега Юлия Волкова.

Однако в этой истории не все оказалось гладко. Автор популярных хитов группы Сергей Галоян запретил Катиной и Волковой исполнять его песни, в числе которых такие знаменитые композиции, как "Я сошла с ума", "Нас не догонят" и "Полчаса".


Юлия Волкова и Лена Катина

Свой поступок он объясняет тем, что предлагал солисткам группы принять участие в трибьюте, который он организовывал, однако они отказались. Более того, они стали отговаривать и других артистов от участия в нем. Договориться сторонам, похоже, не удастся — Галоян дал понять, что шансы на примирение крайне малы.

Такая возможность есть, но вероятность этого мала. Я не знаю, что должно произойти, может, другой стороне стоит вести себя адекватнее. Эта ситуация показала, что ради денег даже самые важные для тебя люди готовы пойти на омерзительное предательство. Имен называть не буду,

— приводит его слова издание "Собеседник".


Сергей Галоян

В итоге какие песни будет исполнять группа на обещанном весной концерте, неизвестно. Поклонники коллектива, скорее всего, надеялись услышать именно самые популярные композиции "Тату", а без них шоу уже не будет столь ожидаемым. А вот на организованном Галояном трибьюте, который он планирует устроить в ноябре, публика с большой вероятностью хиты группы услышит — правда, в исполнении других музыкантов. Очевидно, что после разгоревшегося конфликта Волкова и Катина на концерте не появятся.



Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Единственный украинский чемпион Олимпиады в Токио решил продать свою медаль
Единственный украинский чемпион Олимпиады в Токио решил продать свою
Лунный день сегодня 7 октября 2021 года
Лунный день сегодня 7 октября 2021 года
Мужа экс-замминистра Раковой тоже заподозрили в мошенничестве
Мужа экс-замминистра Раковой тоже заподозрили в мошенничестве
Эффективные ритуалы на отличную учебу и прилежность детей
Эффективные ритуалы на отличную учебу и прилежность детей
Белла Хадид показала, как ее сестра Джиджи и Зейн Малик отпраздновали день рождения дочери Хай
Белла Хадид показала, как ее сестра Джиджи и Зейн Малик отпраздновали
НАТО вышлет восемь сотрудников миссии России при альянсе
НАТО вышлет восемь сотрудников миссии России при альянсе
Анжелика Варум о браке с Леонидом Агутиным, изменах и возрасте: "Есть что-то нездоровое в том, чтобы после 50 петь о сексе"
Анжелика Варум о браке с Леонидом Агутиным, изменах и возрасте:
Детское жюри "Большой перемены" помогло выбрать учителя года
Детское жюри "Большой перемены" помогло выбрать учителя года
Российское движение школьников исполнило мечты педагогов
Российское движение школьников исполнило мечты педагогов
В ГУМе открылась выставка фотопортретов учителей
В ГУМе открылась выставка фотопортретов учителей
Первое место в военно-спортивной игре «Победа» заняла команда из Бурятии
Первое место в военно-спортивной игре «Победа» заняла команда из
В профориентационных школах учащихся познакомят с востребованными профессиями
В профориентационных школах учащихся познакомят с востребованными

Топ на сегодня

Sextalk: почему сложно говорить о желаниях? И как это исправить
Sextalk: почему сложно говорить о желаниях? И как это исправить
Власти Москвы планируют внедрить экспресс-тесты на COVID-19 в школах
Власти Москвы планируют внедрить экспресс-тесты на COVID-19 в школах
Лучшие обряды на растущую Луну с 7 по 19 октября 2021 года
Лучшие обряды на растущую Луну с 7 по 19 октября 2021 года
Иностранным агрегаторам такси предложат рассказывать о работе с данными пассажиров
Иностранным агрегаторам такси предложат рассказывать о работе с
В селах и малых городах Кузбасса приступили к работе 35 победителей федеральной программы «Земский учитель»
В селах и малых городах Кузбасса приступили к работе 35 победителей

Еще по теме

Группа "Тату" объявила о воссоединении
Экс-солистка "Тату" объявила о воссоединении знаменитого дуэта
«Блестящая попа» Юлии Волковой свела с ума ее поклонников
Юлия Волкова об ужасах в «Тату»: «Продюсер просил мастурбировать»