Бейонсе и Джей-Зи посетили кинофестиваль в Лондоне

Вадим Карасев

Вчера в столице Великобритании стартовал ежегодный Лондонский кинофестиваль. Одними из первых звездных гостей смотра стали Бейонсе и Джей-Зи. 40-летняя поп-дива и ее 51-летний супруг прилетели из США, чтобы представить новый фильм "Тем больнее падать" (The Harder They Fall). Джей-Зи выступил продюсером нового проекта, а Бейонсе приехала поддержать мужа на кинофестивале.





Бейонсе





На красной дорожке Бейонсе старалась держаться в стороне, чтобы не отвлекать внимания репортеров от актеров и съемочной группы картины. Зато после мероприятия Бейонсе поделилась в инстаграме серией снимков и во всей красе продемонстрировала наряд, который выбрала для премьеры.













Певица опубликовала целую серию снимков в черном бархатном платье-бюстье бренда Valdrin Sahiti. Роскошный вечерний образ звезда дополнила сверкающим клатчем, черными босоножками, макияжем в персиковых тонах и легкими локонами. Несколько фото было сделано в зеркальном зале и на винтовой лестнице, пара кадров снята непосредственно на красной дорожке, а другие — в машине уже после премьеры. Последние фотографии получились особенно трогательными: на них Бейонсе прижимается к мужу, а он нежно держит ее за колено.





Бейонсе и Джей-Зи









Новый проект Джей-Зи "Тем больнее падать" снят в жанре вестерна. Главные роли в фильме достались британскому актеру Идрису Эльбе и его американскому коллеге Джонатану Мэйджорсу. Действие картины разворачивается на Диком Западе. Мэйджорс играет бандита, который узнает, что из тюрьмы выпустили убийцу его отца. С этого момента его главной целью становится месть.

Мировая премьера фильма состоялась вчера в рамках фестиваля, а с 3 ноября его можно будет оценить на Netflix.













Яна Марковская