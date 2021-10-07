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Бейонсе и Джей-Зи посетили кинофестиваль в Лондоне

Бейонсе и Джей-Зи посетили кинофестиваль в Лондоне

Вчера в столице Великобритании стартовал ежегодный Лондонский кинофестиваль. Одними из первых звездных гостей смотра стали Бейонсе и Джей-Зи. 40-летняя поп-дива и ее 51-летний супруг прилетели из США, чтобы представить новый фильм "Тем больнее падать" (The Harder They Fall). Джей-Зи выступил продюсером нового проекта, а Бейонсе приехала поддержать мужа на кинофестивале.


Бейонсе


На красной дорожке Бейонсе старалась держаться в стороне, чтобы не отвлекать внимания репортеров от актеров и съемочной группы картины. Зато после мероприятия Бейонсе поделилась в инстаграме серией снимков и во всей красе продемонстрировала наряд, который выбрала для премьеры.




Певица опубликовала целую серию снимков в черном бархатном платье-бюстье бренда Valdrin Sahiti. Роскошный вечерний образ звезда дополнила сверкающим клатчем, черными босоножками, макияжем в персиковых тонах и легкими локонами. Несколько фото было сделано в зеркальном зале и на винтовой лестнице, пара кадров снята непосредственно на красной дорожке, а другие — в машине уже после премьеры. Последние фотографии получились особенно трогательными: на них Бейонсе прижимается к мужу, а он нежно держит ее за колено.


Бейонсе и Джей-Зи



Новый проект Джей-Зи "Тем больнее падать" снят в жанре вестерна. Главные роли в фильме достались британскому актеру Идрису Эльбе и его американскому коллеге Джонатану Мэйджорсу. Действие картины разворачивается на Диком Западе. Мэйджорс играет бандита, который узнает, что из тюрьмы выпустили убийцу его отца. С этого момента его главной целью становится месть. 

Мировая премьера фильма состоялась вчера в рамках фестиваля, а с 3 ноября его можно будет оценить на Netflix.





Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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