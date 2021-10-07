Белла Хадид показала, как ее сестра Джиджи и Зейн Малик отпраздновали день рождения дочери Хай

Вадим Карасев

В прошлом месяце дочь 26-летней Джиджи Хадид и 28-летнего Зейна Малика Хай отметила свой первый день рождения. По этому случаю пара устроила домашнюю вечеринку — праздник они отмечали с родными и близкими. Сегодня новыми снимками с торжества поделилась тетя именинницы — 24-летняя Белла Хадид.





Иоланда, Белла и Джиджи Хадид и ХайДжиджи Хадид с дочерью Хай





Дуа Липа и Белла Хадид

Видеть, что моя сестра — прекрасная мама самого волшебного ребенка, — самая большая радость в моей жизни,

— написала Белла.

День рождения малышки отмечали во дворе апартаментов Джиджи и Зейна в Нью-Йорке. Его территорию специально декорировали воздушными шарами и золотыми буквами, установили детский манеж и батут, чтобы Хай не было скучно. Да и сами взрослые, кажется, были не прочь вспомнить детство.

На всех фото лицо Хай закрыто. Джиджи старается беречь ее от внимания посторонних, но так как сама она персона публичная, делать ей это крайне сложно — папарацци начинают свою фотоохоту, стоит модели появиться на улице с малышкой. Пока Джиджи удается скрывать девочку в коляске, однако она признается, что Хай хочет познавать мир и им с Зейном все сложнее прятать ее от общественности. Она беспокоится, что повышенное внимание СМИ может травмировать ее ребенка, и просит папарацци не фотографировать ее дочь.

Мы хотим, чтобы она сама выбрала, как показать себя миру, когда она станет старше, и чтобы ей не пришлось беспокоиться о публичном имидже, который она не выбирала, — объяснила модель.





Мохамед Хадид и Белла ХадидДуа Липа и Белла Хадид





Белла Хадид с подругамиМариана Панкина