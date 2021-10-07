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«Брежневская» конституция стала последней в СССР

«Брежневская» конституция стала последней в СССР

00:37  Автор: Мария Соколова



Первая конституция в советской России была принята в 1918 году в связи с образованием РСФСР, а последняя — 44 года назад, 7 октября 1977 года, во времена правления Леонида Брежнева.

Конституцию РСФСР 1918 года разработали в соответствии с лозунгом «Вся власть Советам». В ней установили, что верховным органом власти в стране является Всероссийский съезд Советов. В период между съездами главным органом управления был Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК).

Вторую Конституцию приняли 31 января 1924 года в связи с образованием СССР. Верховным органом государственной власти остался Съезд Советов СССР, в период между съездами — Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК), а между его сессиями — Президиум ЦИК. Исполнительный комитет имел право отменять и приостанавливать акты любых органов власти в стране, за исключением Съезда Советов.

Конституция 1936 года, названная «сталинской», окончательно утвердила приоритет союзного законодательства над республиканским. «Брежневская конституция», принятая в 1977 году, сохранила прежние положения и существовавший порядок конституционного контроля. Эту функцию указали в списке полномочий Президиума Верховного Совета.

День 7 октября в истории


В 1990 году Россия, как и другие союзные республики, провозгласила свою независимость. Была принята «Декларация о государственном суверенитете РСФСР», в которой закрепили новое название страны — Российская Федерация, и заявили о необходимости принятия новой Конституции России. Она была принята в 1993 году, а поправки в неё внесли в 2020 году.



#история #СССР


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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