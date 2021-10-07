Бритни Спирс обвинила младшую сестру Джейми Линн в отсутствии поддержки в ее битве против опекунства

Вадим Карасев

После того, как 39-летняя Бритни Спирс через суд добилась того, что ее отец Джейми больше не будет распоряжаться ее финансами, она стала еще смелее выражать свое мнение. В новом эмоциональном посте в своем инстаграме певица призналась, что все 13 лет нахождения под опекой отца не получала поддержки и от остальных членов своей семьи, в частности от младшей сестры, 30-летней Джейми Линн.

Бритни опубликовала в микроблоге картинку, на которой одна девушка ныряет на глубину, чтобы спасти другую. Это изображение Спирс использовала как метафору к собственной жизненной ситуации, в которой у нее не было подобного верного помощника и спасителя.





Это изображение много для меня значит. Оно вызывает у меня слезы. На этой картинке одна девушка спасает свою сестру. Я имею в виду, что если у вас есть друг, которого четыре месяца удерживают в тесном доме, без машины, телефона и возможности уединиться; если ему приходится работать по 10 часов в день и ежедневно без выходных сдавать тонны крови, — то я настоятельно советую помочь этому другу и вытащить его из этой ситуации. В противном случае вы будете похожи на членов моей семьи, которые говорили мне: "Извини, ты находишься под опекой". Вероятно, они думали, что я другая, и не хотели со мной возиться. К счастью, я нашла потрясающего адвоката Мэтью Розенгарта, который помог изменить мою жизнь,

— поделилась Бритни.





Бритни Спирс

Преданные поклонники сразу же завалили Спирс десятками тысяч комментариев, в которых выражали ей свою поддержку. Многие решили, что в этом посте она намекала на свою младшую сестру Джейми Линн, и начали обвинять ее в отказе помочь Бритни в ее борьбе за свободу.

Джейми Линн, она обращается к тебе!

Джейми Линн не по себе! Ты говоришь свою правду, Бритни! Сейчас самое время,

Люблю тебя, Бритни! Может быть, у тебя и нет преданной семьи, но у тебя есть мы, и теперь мы все — твоя семья,

— выразили поддержку Бритни фолловеры.





Бритни и Джейми Линн Спирс

Напомним, что после жалоб Бритни на постоянные издевательства, жестокость и насилие со стороны отца суд принял решение, что тот больше не будет отвечать за ее финансы. Ранее Джейми Линн публично поддержала Бритни после ее громкого выступления в суде и заявила, что выступает за прекращение опекунства, если это сделает ее старшую сестру по-настоящему счастливой.

Отец Бритни, к слову, даже после временного отстранения от должности сдаваться не собирается: он считает решение суда ошибочным и намерен его опротестовать. Пока же до конца года должность хранителя имущества звезды займет сертифицированный аудитор Джон Зейбел. Основным же опекуном звезды пока остается помощница ее отца Джоди Монтгомери, которая была назначена на эту должность два года назад из-за того, что Джейми не мог выполнять свои обязанности по состоянию здоровья.





Джейми Линн СпирсЯна Марковская