Что смотреть, если понравилась "Игра в кальмара": 10 остросюжетных сериалов

Вадим Карасев

За последние несколько недель южнокорейский сериал "Игра в кальмара" стал настоящим хитом среди зрителей и занял первое место в рейтинге Netflix более чем в 80 странах мира, в том числе и в России. Те, кто уже успел оценить шоу, без конца обсуждают его с друзьями в чатах и тешат себя надеждой на продолжение загадочной и жутковатой истории. Но что же делать, если второй сезон только в планах, а посмотреть что-то похожее на "Игру в кальмара" хочется уже сейчас? Spletik собрал 10 остросюжетных и захватывающих сериалов, которые помогут скоротать время в ожидании продолжения популярного шоу.

Re: Mind (2017—2018 годы)

Страна: Япония

История о 12 японских школьницах, которые засыпают поодиночке, а вот просыпаются уже все вместе — за большим столом в замкнутом помещении. За разговорами девочки пытаются разобраться, как и почему сюда попали, и найти способы выбраться. Однако в какой-то момент начинают загадочно исчезать одна за другой.





Кадр из сериала Re: Mind

"Алиса в Пограничье" (2020 год — ...)

Страна: Япония

Главный герой сериала — молодой и безработный игроман по имени Рехэй Арису. После очередной ссоры с семьей он уходит из дома и встречается с двумя своими приятелями. Эта, казалось бы, обычная дружеская встреча оборачивается невероятным: компания видит в небе залпы салюта, после чего попадает в параллельную реальность.

Оказавшись в пустынной версии Токио, друзья узнают, что им предстоит участвовать в играх на выживание, которые отличаются особой жестокостью. Однако даже победа в опасных соревнованиях не сулит участникам долгую и спокойную жизнь. После успешного прохождения игр они получают специальные визы на несколько дней, и если откажутся их продлевать, то погибнут.





Кадр из сериала "Алиса в Пограничье"

"Общество" (2019 год)

Страна: США

Остросюжетный триллер рассказывает о группе подростков, отправляющейся в путешествие на автобусе. Во время поездки неожиданно начинается буря, из-за которой ребята вынуждены вернуться домой. Однако по какой-то причине школьники оказываются в копии своего родного города, в которой больше нет их родителей и других взрослых. Теперь подростки вынуждены адаптироваться к новой жизни, решать взрослые проблемы, устанавливать порядки в обществе и создавать новую цивилизацию на месте пустыря, из которого им теперь не выбраться.





Кадр из сериала "Общество"

"3%" (2016—2020 годы)

Страна: Бразилия

Действие сериала разворачивается в будущем, где мир делится на две части. На одной стороне оказываются богатые, а на другой — бедные. Как и в "Гарри Поттере", всем персонажам сериала предстоит пройти важную процедуру распределения. Однако, будет герой богатым или бедным, в данном случае решает вовсе не шляпа, а строгий и кропотливый отбор под названием "Процесс". Шанс пройти его дается каждому человеку по исполнении 20 лет. Только вот преодолеть все испытания в рамках "Процесса" и получить шанс на лучшую жизнь удается лишь единицам, а точнее — всего трем процентам из числа всех.





Кадр из сериала "3%"

"Восьмое чувство" (2015 год)

Страна: США

Восемь незнакомцев из разных стран мира внезапно обнаруживают, что каким-то фантастическим образом ментально связаны друг с другом. Периодически у героев случаются видения из будущего, где на них ведется ожесточенная охота. Дело в том, что другие видят в сверхлюдях реальную угрозу и пытаются от них избавиться. Сама восьмерка благодаря картинкам из будущего просто пытается выжить.





Кадр из сериала "Восьмое чувство"

"Сквозь снег" (2020 год — ...)

Страна: США

После техногенной катастрофы мир снова погружается в ледниковый период. Единственным островком безопасности посреди вечной мерзлоты оказывается гигантский поезд с выжившими, который безостановочно мчится по трансъевразийской магистрали.

Здесь все как в жизни: взрослые трудятся, дети ходят в школу, а в одном из вагонов даже есть модный ночной клуб. В поезде царит строгая классовая иерархия: от правящей элиты в первых вагонах до самых ущемленных в конце. И пока мир за пределами поезда остается непригодным для жизни, внутри него между пассажирами разворачивается настоящая классовая война.

Сериал "Сквозь снег" является ремейком одноименного фильма южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо, который также снял оскароносных "Паразитов". Полнометражная картина с Крисом Эвансом и Тильдой Суинтон в ролях вышла в широкий прокат в 2014 году.





Давид Диггс и Дженнифер Коннелли в сериале "Сквозь снег"

"Паника" (2021 год)

Страна: США

Как и герои "Игры в кальмара", персонажи сериала "Паника" играют в загадочную игру, главная цель которой — денежный приз в 50 тысяч долларов. Ради этих денег выпускники средней школы в маленьком техасском городке готовы подвергать себя опасным, а порой даже смертельным испытаниям. Ведь эти деньги для них — единственный шанс выбраться из этого места и построить успешное будущее.





Оливия Уэлш в сериале "Паника"

"Дикарки" (2020 год)

Страна: США

Этот сериал по сюжету чем-то напоминает любимый многими "Остаться в живых". Группа девушек-подростков попадает в таинственную авиакатастрофу, после которой оказывается изолированной от внешнего мира на необитаемом острове. Выжившие — из разных социальных слоев, поэтому очень скоро между ними в и без того стрессовой обстановке начинают вспыхивать конфликты, которые вносят раздор и делят их на несколько лагерей. Каждая из них хранит в своем прошлом секрет, имеющий отношение к трагедии, и очень скоро выясняется, что девушки оказались в одном месте не просто так.





Кадр из сериала "Дикарки"

"Милый дом" (2020 год)

Страна: Южная Корея

После гибели самых близких родственников старшеклассник Чха Хен-су остается один и переезжает в неблагополучный жилой комплекс на окраине города. Причин жить он больше не видит и в какой-то момент решает покончить с собой. Однако его планы нарушает сверхъестественное: внезапно люди вокруг начинают превращаться в кровожадных монстров. После этого подросток сближается со своими соседями, и они совместными усилиями пытаются противостоять смертельной угрозе.





Кадр из сериала "Милый дом"

"Черное зеркало" (2011—2019 годы)

Страна: Великобритания

Британский сериал-антология "Черное зеркало" уже давно приобрел статус одного из знаковых ТВ-шоу современности и хорошо знаком многим. Однако если вы по какой-то причине еще его не смотрели, то сейчас самое время! За пять сезонов вышло 22 эпизода "Черного зеркала" (в одном из них снялась Майли Сайрус!) и один интерактивный спецвыпуск "Черное зеркало: Брандашмыг".





Кадр из сериала "Черное зеркало"

Главная фишка сериала в том, что каждая серия по сюжету не связана с предыдущей, а единственное, что их объединяет, — это сатира на образ жизни современного общества. Действие сериала разворачивается в ближайшем будущем, а лейтмотивом "Черного зеркала" является влияние информационных технологий на человеческие отношения и жизнь в целом. Порой происходящее на экране кажется абсурдным (такие же эмоции часто посещают и при просмотре "Игры в кальмара"), но ровно до того момента, пока не приходит понимание, что такой сценарий развития событий в будущем вполне реален и от того еще более пугающ!





Кадр из сериала "Черное зеркало"

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Яна Марковская