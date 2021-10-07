Делягин: международная экологическая повестка стала «климатическим мошенничеством»

20:13 Автор: Евгения Филиппова

Точно неизвестно, почему меняется климат, некоторые страны просто пользуются климатической повесткой, чтобы вводить пошлины. Об этом сказал в пресс-центре «Парламентской газеты» депутат Госдумы VIII созыва, экономист, публицист Михаил Делягин.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе хотят ввести «углеродный налог» для импортёров продукции, производство которой сопровождается выбросами парниковых газов.

«Экологическая повестка — это сейчас не про окружающую среду. Это сейчас климатическое мошенничество. Никто не знает, почему меняется климат, это вполне может быть явление космического характера», — сказал он.





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По его мнению, России не нужно вестись на шантаж. При этом он добавил, что есть разумная часть зелёной энергетики, нужно развивать, например, использование солнечных батарей, в том числе, в частных хозяйствах.

По его словам, также есть вопросы к использованию электродвигателей. Так, не решена проблема утилизации аккумуляторов. «Когда мы посчитаем эффективность электромобилей с учётом не только производства электроэнергии, а с учётом рекультивации аккумуляторов, у нас будет та же сама история, что с атомной энергетикой, потому что это дешёвая энергия, пока мы не считаем расходы на захоронение отходов и обеспечение безопасности», — считает Делягин.

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