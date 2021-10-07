Депутат расскажет о влиянии изменения климата на экономическую безопасность

00:45 Автор: Жанна Звягина

Какое влияние на экономическую безопасность оказывает глобальное изменение климата и что необходимо предпринимать уже сегодня. Об этом в интервью «Парламентской газете» 7 октября расскажет депутат Госдумы VIII созыва, экономист, публицист Михаил Делягин.

В ходе дискуссии также речь пойдёт о том, как реализуется стратегия экономической безопасности России до 2030 года в условиях разрушения однополярного мира и резким обострением глобальной конкуренции, что необходимо для повышения инновационной активности для преодоления отставания в области разработки и внедрения новых технологий, насколько общество, мировая экономика, политика зависимы от социальных сетей, а также других темах.

Мероприятие начнется в 18:40. Вопросы можно задать через простую онлайн-форму или прислать по адресу [email protected]

#климат #соцсети

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