Единственный украинский чемпион Олимпиады в Токио решил продать свою медаль

Вадим Карасев

Украинский темнокожий борец греко-римского стиля Жан Беленюк решил продать завоеванную им золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио на благотворительном аукционе. Все вырученные деньги спортсмен хочет отдать на помощь больным детям.

"Она честь и гордость нашей страны, и благодарен Богу и команде, что именно мне посчастливилось привезти единственную золотую медаль для Украины! Но еще я хочу сделать так, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке. Думаю провести аукцион и продать ее, а все вырученные деньги передать на благотворительную помощь больным детям!" — написал атлет в Instagram.

30-летний Беленюк выиграл золотую награду на прошедших нынешним летом Играх в Токио в весовой категории до 87 кг. Его медаль — единственное золото, завоеванное украинскими спортсменами в столице Японии. Помимо этого, на счету украинцев 6 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Ранее Ruposters писал, что в Госдуме разъяснили, почему спортсмены выставили на продажу автомобили, которые им подарили за медали, завоеванные на ОИ.