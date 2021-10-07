Фракция "Единой России" выдвинула кандидатов на должности председателей 17 комитетов Государственной Думы VIII созыва

Вадим Карасев

"Единая Россия" назвала список претендентов на должности председателей 17 комитетов Государственной Думы VIII созыва. Его озвучил врио заместителя секретаря генсовета партии Владимир Васильев 7 октября в ходе организационного собрания фракции.

"По государственному строительству и законодательству — Крашенинников Павел Владимирович; по бюджету и налогам — Макаров Андрей Михайлович; по промышленности и торговле — Гутенев Владимир Владимирович; по обороне — Картаполов Андрей Валериевич; по безопасности и противодействию коррупции — Пискарев Василий Иванович; по контролю — Морозов Олег Викторович; по охране здоровья — Хубезов Дмитрий Анатольевич; по просвещению — Казакова Ольга Михайловна; по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды — Кобылкин Дмитрий Николаевич; по культуре — Ямпольская Елена Александровна; по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений — Тимофеева Ольга Викторовна; по молодежной политике — Метелев Артем Павлович; по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству — Пахомов Сергей Александрович; по информационной политике, информационным технологиям и связи — Хинштейн Александр Евсеевич", — сказал он.

На должность председателя комитета по экономической политике фракция выдвинула Максима Топилина, по энергетике — Павла Завального, по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры — Евгения Москвичева.

Кроме того, на должности председателей комиссий Государственной Думы предложены: по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, и мандатным вопросам — Отари Аршба; по вопросам депутатской этики — Валентина Терешкова; по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы — Виктор Пинский.

Представленные кандидатуры депутаты поддержали.

Ранее депутаты на оргсобрании выдвинули кандидатуру Вячеслава Володина на должность спикера Госдумы VIII созыва. Кроме того, был избран руководитель фракции "Единой России" в Госдуме — им стал Владимир Васильев, должности его первых заместителей займут Дмитрий Вяткин и Вячеслав Макаров. Кандидатуры были предложены 5 октября в ходе совместного заседания бюро высшего и генерального советов партии.

По итогам выборов, которые прошли 17–19 сентября, "Единая Россия" сохранила конституционное большинство в нижней палате парламента, в Госдуму прошли 324 кандидата от партии: 126 человек — по федеральному списку, 198 — по одномандатным округам.