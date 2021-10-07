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Эффективные ритуалы на отличную учебу и прилежность детей

Эффективные ритуалы на отличную учебу и прилежность детей

Любой родитель хочет, чтобы его чадо успешно училось и без труда грызло гранит науки. Помочь своим детям помогут эффективные ритуалы, которые направлены на укрепление памяти и привязку удачи к школьникам и студентам.


Обучение дается легко не всем, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют помочь подрастающему поколению в таком непростом деле и облегчить им задачу, подкрепив их старания простыми, но в то же время действенными ритуалами. С их помощью ученикам будет проще запоминать новый материал, не тушеваться, отвечая у доски, и не переживать понапрасну.

Ритуал на учебу

Запомнить новую информацию будет проще, если заговорить имеющиеся учебные материалы. Такой ритуал проводят на растущую Луну, чтобы у ученика с каждым днем прибавлялось энергии и сил для постижения науки. Учебники складывают на столе стопкой, оборачивают алой лентой и приговаривают:

«Учение — свет. Подарок своему ребенку сделаю, учиться ему помогу, от проблем уберегу. Как Луна растет, так и память не подводит, удача по пятам за моим (имя) ходит».

После этого ленту развязывают и убирают в кармашек рюкзака или сумки учащегося. Такой талисман поможет не забыть нужную информацию и с легкостью запомнить новый материал.


Ритуал на прилежность

Не все дети способны быть прилежными, и иногда их активность попросту мешает усвоению нового материала. Помочь детям поможет ритуал, который проводят в ночное время, когда ребенок уже спит. У изголовья кровати ставят зеленую свечу, зажигают ее и приговаривают:

«Энергией жизни дитя свое наполняю, усидчивость и прилежание ему прививаю. Как проснется, так и миру улыбнется, по-новому за учебу свою возьмется».

Свечу задувают, а капельку воска оставляют на рабочем столе. Она поможет ребенку стать усидчивее.

Ритуал на хорошие оценки

Получать хорошие оценки мечтают многие, и для того, чтобы трудностей в обучении не возникало, родители могут провести такой ритуал: на рассвете ребенка гладят по голове по часовой стрелке, шепча:


«Милый мой, хороший, умный и пригожий. Поутру проснешься, за ум возьмешься. Как птицы над гнездом трудятся, деток малых выкармливая, так и ты, пчелка моя, трудись, не ленись. Оценки хорошие получай, все на белом свете познай».

После этого спящее дитя сбрызгивают трижды святой водой и осеняют крестным знамением. Укрепить эффект поможет молитва Сергию Радонежскому. Вознести ее можно как в церкви у святого лика, так и у домашнего иконостаса.

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По материалам: dailyhoro.ru

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