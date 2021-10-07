Экс-замминистра Ракову арестовали по делу о мошенничестве

23:00 Автор: Жанна Звягина

Тверской суд Москвы отправил под арест бывшего заместителя министра просвещения Марину Ракову, подозреваемую в хищении средств на сумму более 50 миллионов рублей. Видео с заседания в четверг опубликовала пресс-служба столичных судов.

Экс-чиновница отправлена под стражу до 6 декабря.

Адвокат Раковой Юлия Новичкова заявила, что намерена обжаловать ее арест.

В отношении Раковой возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере). Экс-замминистра подозревают в том, что в 2019 году она пролоббировала выделение из бюджета денег образовательному фонду, гендиректором которого являлась. Средства предназначались для госконтрактов по федеральному проекту «Учитель будущего», но в отчётах фонда выявили признаки фальсификации.

Дома и на работе у Раковой провели обыски, задерживать женщину не стали. На следующий день она не явилась на допрос, отключила все телефоны и скрылась. Её объявили в федеральный розыск. Накануне стало известно о ее задержании.

Суд арестовал и других фигурантов дела, которые работали с Раковой, когда она занимала пост замминистра просвещения, а потом вместе с ней перешли в Сбербанк. Ими стали управляющий директор Сбербанка Евгений Зак, руководитель дивизиона «Цифровые платформы образования» Максим Инкин и юрисконсульт, преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова. При этом Инкин ранее был директором образовательного фонда Раковой, а Зак — заместителем гендиректора. Сама Ракова в последнее время занимала пост вице-президента Сбербанка.