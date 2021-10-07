К программе «Пушкинская карта» присоединились 1960 учреждений культуры – Татьяна Голикова

К программе «Пушкинская карта» присоединились все 85 регионов России и 1960 учреждений культуры, включая 114 федеральных, 831 региональное, 689 муниципальных и 326 частных, сообщила заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Об этом она заявила в ходе заседания попечительского совета Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

По словам Татьяны Голиковой, 16 039 событий уже одобрены экспертными советами и размещены в афише программы «Пушкинская карта» на портале «Культура.РФ», в числе которых спектакли, концерты, образовательные мероприятия и творческие встречи.

«Программа «Пушкинская карта» позволит почти 13 миллионам молодых граждан нашей страны в возрасте от 14 до 22 лет получить доступ к культурным мероприятиям и произведениям искусства. Данная мера социальной поддержки придаст новый импульс развитию всей отрасли культуры, повысит конкуренцию организаций культуры. Я надеюсь, что Государственный Пушкинский музей также предложит молодым людям новые интересные и познавательные выставки», – отметила Татьяна Голикова.

На реализацию программы «Пушкинская карта» в текущем году Правительством выделено 3,9 миллиарда рублей.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» заявил, что для молодых людей будет создана «Пушкинская карта», благодаря которой они смогут посещать учреждения культуры.

«Пушкинская карта» будет выдаваться молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. На четыре месяца текущего года на карту зачислено 3 тысячи рублей. В следующем году номинал составит 5 тысяч рублей на календарный год. Планируется, что уже в 2021 году посетить учреждения по карте смогут более 1 миллиона человек. Подать заявку на участие можно на портале «Госуслуги». Карта будет доступна в электронной версии для гаджетов, а также появится и как пластиковая карта.