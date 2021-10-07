Кристина Асмус и Александр Петров рассказали, как провожали Юлию Пересильд и Клима Шипенко в космос

Вадим Карасев

В минувший понедельник 37-летняя актриса Юлия Пересильд и 38-летний кинорежиссер Клим Шипенко отправились в космос на съемки фильма "Вызов". Момент стал историческим — впервые в космосе будут снимать художественный фильм.

За полетом экипажа, в который также вошел космонавт Антон Шкаплеров, зрители наблюдали по онлайн-трансляции. А друзья и коллеги Юлии и Клима поддерживали их на космодроме Байконур, где произошел старт ракеты. В числе тех, кто стал непосредственным свидетелем этого события, оказались Кристина Асмус, Александр Петров и его возлюбленная Стася Милославская. По словам Кристины, таких сильных эмоций, как в день полета коллег в космос, она не испытывала никогда.





Я впервые произношу фразу: "Буду рассказывать внукам!". Я пережила вчера самые сильные эмоции в жизни! Я думала, после родов сильнее переживаний уже не будет. Но то, что было вчера, — это пипец! Старт ракеты, выход на орбиту, во время стыковки я вообще думала, я поседею! И это не то, что показали по телевизору, а реальные комментарии профессионального космонавта (который три раза был в открытом космосе), его настоящее волнение, сбой систем в корабле, голос командира Антона Шкаплерова из колонок в реальном времени, который впервые в истории без помощи инженера вручную произвел стыковку со станцией! Я рыдала весь день. И от счастья, и от шока, и от волнения. Что испытывали родственники, я даже представить не могу. Клим Шипенко и Юлия Пересильд, вы героические люди! Вся страна верит в вас и ждет! И все обязательно получится! Спасибо всем, кто готовил этот полет! Спасибо Байконуру, у вас живут просто прекрасные люди! Это было невероятно круто!

— рассказала она в инстаграме.





Стася Милославская, Александр Петров и Кристина Асмус

Не меньше впечатлений от увиденного получил и Александр Петров.

Очень много всего хочется сказать и выложить... Что я сегодня пережил... Одно из главных впечатлений в жизни! Расскажу обязательно! Но главное — они улетели и состыковались с МКС! Клим, Юля, Антон, это ****** (очень здорово. – Прим. ред.)! Простите, матом не ругаюсь в публичном пространстве! Мы очень счастливы! Фильм "Вызов". Режиссер, и космонавт, и сценарист, и автор идеи, и мой друг — Клим Шипенко!

— поделился Петров в инстаграме.





Александр Петров и Стася Милославская

Дети и близкие участников киноэкипажа тоже приехали на космодром. Поддержку Юлии Пересильд оказывали режиссер Алексей Учитель и их дочери Аня и Маша, а Климу Шипенко — его супруга Софья Карпунина и их дочь Клементина.

На МКС киноэкипаж пробудет до 17 октября.





Алексей Учитель, Софья Карпунина, Александр Петров и Кристина Асмус с детьми Юлии Пересильд и Клима ШипенкоМариана Панкина