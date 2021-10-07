Ксения Собчак, Юлия Снигирь, Елена Летучая, Мария Кожевникова и другие на специальном показе фильма "Не время умирать"

Вадим Карасев

В то время как одни звезды вчера отправились на премьеру долгожданного фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" в столичный кинотеатр "Октябрь", другие получили особое приглашение от часового бренда Omega, который организовал специальный показ картины в ГУМе. Гостями закрытой премьеры стали Ксения Собчак, Юлия Снигирь, Елена Летучая, Мария Кожевникова, Любовь Толкалина, Елизавета Пескова и многие другие.

Спецпоказ бренд устроил не случайно. В картине герой Дэниела Крейга носит легендарные шпионские часы швейцарской марки, которым отведена особая роль. Гостей ждал приветственный коктейль, а затем и торжественный ужин. Венцом вечера, конечно, стал просмотр новинки об агенте 007.





Ксения Собчак









Юлия Снигирь













Елена Летучая





Любовь Толкалина





Любовь Толкалина с дочерью Марией Михалковой-Кончаловской









Саша Савельева





Для Дэниела Крейга это пятый и последний фильм бондианы. А вот кто из звезд следующим примерит на себя образ легендарного персонажа шпионских фильмов, пока неизвестно. Не исключено, что это может быть темнокожий актер (немало слухов ходит о кандидатуре Идриса Эльбы) или же женщина. К слову, вчера Дэниел Крейг удостоился звезды на "Аллее славы" в Голливуде.

По сюжету фильма Джеймс Бонд, решивший покинуть службу в МИ-6 и уйти на заслуженный отдых, был вынужден вернуться к своим обязанностям спецагента, чтобы найти похищенного ученого и поймать злодея. Коллегами Крейга по съемочной площадке стали Рами Малек, Леа Сейду, Ана де Армас, Лашана Линч и другие. В российских кинотеатрах фильм "Не время умирать" стартовал уже сегодня.





Елизавета Пескова





Мария Кожевникова









Инна Маликова





Анастасия МеськоваЯсмина МуратовичЕкатерина ВолковаМария КравцоваАнна Александрова





Ксения Чилингарова





Анна Антимоний









Юлия и Артем АкимовыЕвгения Линович





Анна МакароваДмитрий ДудинскийИгорь ЧапуринМарина Долидзе





Игорь ГаранинКонстантин и Ольга АндрикопулосОксана ОнМарина Жигалова-ОзканАнастасия УколоваАнна АндроноваЕкатерина Волкова, Саша Савельева и Инна МаликоваМария Кравцова и Ясмина Муратович





Елена Летучая





Игорь Чапурин и Катя Добрякова





Юлия и Алиса РубанСаша Савельева









Любовь Толкалина с дочерью Марией





Мария Кожевникова





Екатерина Волкова, Саша Савельева и Инна МаликоваАнастасия Рагозина





Оксана Бондаренко





Василий Церетели





Мариана Панкина