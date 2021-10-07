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Ксения Собчак, Юлия Снигирь, Елена Летучая, Мария Кожевникова и другие на специальном показе фильма "Не время умирать"

Ксения Собчак, Юлия Снигирь, Елена Летучая, Мария Кожевникова и другие на специальном показе фильма "Не время умирать"

В то время как одни звезды вчера отправились на премьеру долгожданного фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" в столичный кинотеатр "Октябрь", другие получили особое приглашение от часового бренда Omega, который организовал специальный показ картины в ГУМе. Гостями закрытой премьеры стали Ксения Собчак, Юлия Снигирь, Елена Летучая, Мария Кожевникова, Любовь Толкалина, Елизавета Пескова и многие другие.

Спецпоказ бренд устроил не случайно. В картине герой Дэниела Крейга носит легендарные шпионские часы швейцарской марки, которым отведена особая роль. Гостей ждал приветственный коктейль, а затем и торжественный ужин. Венцом вечера, конечно, стал просмотр новинки об агенте 007.


Ксения Собчак



Юлия Снигирь




Елена Летучая


Любовь Толкалина


Любовь Толкалина с дочерью Марией Михалковой-Кончаловской



Саша Савельева


Для Дэниела Крейга это пятый и последний фильм бондианы. А вот кто из звезд следующим примерит на себя образ легендарного персонажа шпионских фильмов, пока неизвестно. Не исключено, что это может быть темнокожий актер (немало слухов ходит о кандидатуре Идриса Эльбы) или же женщина. К слову, вчера Дэниел Крейг удостоился звезды на "Аллее славы" в Голливуде.

По сюжету фильма Джеймс Бонд, решивший покинуть службу в МИ-6 и уйти на заслуженный отдых, был вынужден вернуться к своим обязанностям спецагента, чтобы найти похищенного ученого и поймать злодея. Коллегами Крейга по съемочной площадке стали Рами Малек, Леа Сейду, Ана де Армас, Лашана Линч и другие. В российских кинотеатрах фильм "Не время умирать" стартовал уже сегодня.


Елизавета Пескова


Мария Кожевникова



Инна Маликова


Анастасия Меськова
Ясмина Муратович
Екатерина Волкова
Мария Кравцова
Анна Александрова


Ксения Чилингарова


Анна Антимоний



Юлия и Артем Акимовы
Евгения Линович


Анна Макарова
Дмитрий Дудинский
Игорь Чапурин
Марина Долидзе


Игорь Гаранин
Константин и Ольга Андрикопулос
Оксана Он
Марина Жигалова-Озкан
Анастасия Уколова
Анна Андронова
Екатерина Волкова, Саша Савельева и Инна Маликова
Мария Кравцова и Ясмина Муратович


Елена Летучая


Игорь Чапурин и Катя Добрякова


Юлия и Алиса Рубан
Саша Савельева



Любовь Толкалина с дочерью Марией


Мария Кожевникова


Екатерина Волкова, Саша Савельева и Инна Маликова
Анастасия Рагозина


Оксана Бондаренко


Василий Церетели



Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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