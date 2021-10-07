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Лунный день сегодня 7 октября 2021 года

Лунный день сегодня 7 октября 2021 года

Энергетика Луны способна как подарить прилив бодрости, так и отнять энергию. Астрологи рассказали об опасностях грядущего дня и о возможностях, которые нельзя упускать для привлечения в жизнь счастья.


Четверг будет первым днем роста Луны, и эксперты сайта dailyhoro.ru предупреждают о том, что эти сутки чреваты переутомлением. 7 октября важно заботиться о своем самочувствии и отказаться от тех дел, которые могут спровоцировать недомогания. Немаловажным событием будет и переход Венеры в Стрельца: этот союз будет негативно влиять на взаимоотношения.

Фаза Луны: 1 лунный день сменится 2 лунными сутками в 07:37 по московскому времени. Первый день своего роста Луна проведет в знаке Весов. Эти сутки будут не самыми простыми по энергетике, однако избежать проблем получится, если не спешить с выводами и не давать опрометчивых обещаний.

Магнитные бури 7 октября: солнечная активность остается на низком уровне, и сегодня магнитосфере Земли ничто не угрожает.

Что принесет удачу сегодня


уравновешенность;
отдых;
внимательность;
развитие полезных привычек.

Что отпугнет успех в этот день


спешка;
выяснение отношений;
ложь;
переутомление;
легкомыслие;
резкая смена планов.

Домашние дела по лунному календарю

Начало роста Луны — не лучшее время для подвигов. В четверг астрологи не рекомендуют заниматься тяжелой домашней работой, ограничившись легкой уборкой. Протереть пыль, сложить вещи на места, приготовить легкий перекус, а также уделить время любимому хобби будет предпочтительнее. Не стоит во 2 лунный день приглашать гостей и посещать массовые мероприятия, чтобы не стать жертвами плохого самочувствия и оттока жизненных сил. Чревато нахождение в людном месте и возможностью столкнуться с агрессорами, способными сглазить.

Что надеть в этот четверг

Начало роста Луны — не самое простое время, поэтому астрологи рекомендуют подстраховаться и выбрать одежду нейтральных расцветок. Эта хитрость поможет стать незаметными для неприятностей и при этом сохранить хорошее расположение духа. Удачными цветами будут светлые оттенки коричневого, нежные голубые и зеленые цвета. Плавные узоры и линии также сыграют свою роль и будут успокаивать, позволяя оставаться в душевном равновесии.


Украшения этого дня — изделия из серебра, способные защитить от проявления негатива, а также уберечь от самосглаза. В качестве талисманов на эти сутки стоит выбрать жадеит, агат, бирюзу или цитрин.

Настроение и здоровье во 2 лунный день

Вторые лунные сутки пройдут в позитивном ключе, если начать день с утренних ритуалов, а также избегать переутомления, которое опасно для самочувствия. Оставаться бодрыми в течение всего дня помогут и отвары трав. Их мягкое действие поможет восполнить запас энергии, а также укрепит иммунитет, что особенно важно в осенние холода. Астрологи рекомендуют избегать негативного общения и работать над собой, чтобы грустные мысли и необоснованные страхи не стали причиной дурного настроя.

Любовь и общение 7 октября

В четверг Венера переходит в созвездие Стрельца, и это событие не останется незамеченным. Энергетика планеты, отвечающей за любовь и взаимоотношения, будет противостоять деятельному Стрельцу, а значит, эти сутки нужно провести с максимальной осторожностью. Астрологи рекомендуют придерживаться простых правил: отказаться от выяснения отношений, быть мудрее и проявлять заботу о близких, не давать опрометчивых обещаний и не строить иллюзий. Необдуманные обещания, возлагание пустых надежд и нежелание находить компромиссы не лучшим образом скажутся на взаимоотношениях в семье, а одиноким людям помешают найти истинную пару.

Финансы и работа по лунному календарю

Энергия Луны мала, поэтому астрологи не рекомендуют начинать что-то нового, что требует большой отдачи. В этот день лучше всего отдыхать и заниматься простой работой, чтобы разгрузить последующие дни для решения действительно важных и сложных задач. Энергетика этих суток не подходит и для активных финансовых операций, поэтому лучше ограничиться необходимыми покупками, составить бюджет и учиться распределять финансы таким образом, чтобы не нуждаться в деньгах.

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По материалам: dailyhoro.ru

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