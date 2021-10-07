Мария Кожевникова, Татьяна Геворкян и другие на модной презентации в Москве

Вадим Карасев

Вчера в одном из столичных ресторанов состоялась презентация осенне-зимней коллекции бренда свадебных и вечерних платьев Humariff, основанного молодым дагестанским дизайнером Тамам Хумарифф в 2013 году. Первыми оценить вещи из новой коллекции пришли многие звездные гости и друзья бренда. Среди них были Мария Кожевникова, Татьяна Геворкян, Анастасия Винокур, Виктория Дайнеко, супруга Павла Буре Алина, Константин и Ольга Андрикопулос, Яна Батыршина и многие другие.





Мария Кожевникова





Анастасия Винокур





Татьяна Геворкян





Константин и Ольга Андрикопулос





Виктория Дайнеко





Алина Буре





Яна Батыршина





Тамам Хумарифф

Для Марии Кожевниковой это был первый выход в свет после долгого перерыва. Недавно актриса призналась своим подписчикам, что находится в глубокой депрессии и пытается выйти из этого состояния с помощью специалистов, однако причин своих проблем не раскрыла. По всей видимости, сейчас психологическое состояние Марии приходит в норму: по крайней мере, на презентации она выглядела так, будто все осталось позади, и с улыбкой позировала репортерам.

Пропустить мероприятие также не смогли Алена Чехова, Анна Чурина, Рената Пиотровски, Алина Топалова, Ирина Чайковская и другие героини светской хроники. Новая коллекция бренда под названием Infinity изобилует свадебными и вечерними платьями с драпировкой, плиссе, гофре и стразами и вдохновлена осенними красками.





Анна Чурина





Алена Чехова





Алина Топалова





Алена Куталия





Ирина Чайковская





Рената Пиотровски





Мария Чигиринская





Осенне-зимняя коллекция бренда Humariff









Яна Марковская