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Мария Кожевникова, Татьяна Геворкян и другие на модной презентации в Москве

Мария Кожевникова, Татьяна Геворкян и другие на модной презентации в Москве

Вчера в одном из столичных ресторанов состоялась презентация осенне-зимней коллекции бренда свадебных и вечерних платьев Humariff, основанного молодым дагестанским дизайнером Тамам Хумарифф в 2013 году. Первыми оценить вещи из новой коллекции пришли многие звездные гости и друзья бренда. Среди них были Мария Кожевникова, Татьяна Геворкян, Анастасия Винокур, Виктория Дайнеко, супруга Павла Буре Алина, Константин и Ольга Андрикопулос, Яна Батыршина и многие другие.


Мария Кожевникова


Анастасия Винокур


Татьяна Геворкян


Константин и Ольга Андрикопулос


Виктория Дайнеко


Алина Буре


Яна Батыршина


Тамам Хумарифф

Для Марии Кожевниковой это был первый выход в свет после долгого перерыва. Недавно актриса призналась своим подписчикам, что находится в глубокой депрессии и пытается выйти из этого состояния с помощью специалистов, однако причин своих проблем не раскрыла. По всей видимости, сейчас психологическое состояние Марии приходит в норму: по крайней мере, на презентации она выглядела так, будто все осталось позади, и с улыбкой позировала репортерам.

Пропустить мероприятие также не смогли Алена Чехова, Анна Чурина, Рената Пиотровски, Алина Топалова, Ирина Чайковская и другие героини светской хроники. Новая коллекция бренда под названием Infinity изобилует свадебными и вечерними платьями с драпировкой, плиссе, гофре и стразами и вдохновлена осенними красками.


Анна Чурина


Алена Чехова


Алина Топалова


Алена Куталия


Ирина Чайковская


Рената Пиотровски


Мария Чигиринская


Осенне-зимняя коллекция бренда Humariff




Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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