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Матвиенко дала высокую оценку работе Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием

Матвиенко дала высокую оценку работе Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием

Валентина Матвиенко дала высокую оценку работе Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием. Такое мнение спикер верхней палаты Парламента выразила на заседании Совета при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества.

"Работа нашего Совета также нацелена на решение, в том числе, и этой задачи, в первую очередь в части законодательных предложений. И я не сомневаюсь, что в ходе сегодняшнего обсуждения прозвучат новые идеи по совершенствованию этой важнейшей сферы и предложения, которые мы самым внимательным образом рассмотрим и будем использовать в работе Совета Федерации", — сказала глава верхней палаты парламента.

На мероприятии также выступил председатель Координационного совета Максим Григорьев. Он отметил, что система общественных наблюдателей работает с 2012 года. 

"Система общественных палат занимается наблюдением давно. Институт массового общественного наблюдения не появился по щелчку пальцев. Он прорастал снизу. С 2012 года люди привыкали к общественному наблюдению, к тому, что оно становится неотъемлемой частью деятельности гражданского общества. По некоторым оценкам, это самый крупный проект системы общественных палат и один из крупнейших проектов всего гражданского общества России. С нашей помощью любые общественные организации получают возможность наблюдать за выборами. Это очень важный момент. Конечно, особое значение для нас имел 2018 год, когда мы получили новые возможности на законодательном уровне", - отметил общественник.

Также Григорьев рассказал об особенностях общественного наблюдения при дистанционном электронном голосовании.

"В этом году особое внимание мы уделяли контролю за дистанционным электронным голосованием. В ОП РФ был создан цифровой сейф-пакет: мы все три дня голосования делали копии всего блок-чейна. Мы можем стопроцентно сказать, что никакой модификации результатов не было. Показала свою эффективность и система центров общественного наблюдения", - резюмировал он.

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По материалам: uposters.ru

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