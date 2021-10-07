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Министр просвещения проведёт очное заседание Всероссийского экспертного педагогического совета

Министр просвещения проведёт очное заседание Всероссийского экспертного педагогического совета

9–10 октября в рамках Всероссийского форума классных руководителей в Москве пройдёт очное заседание Всероссийского экспертного педагогического совета под председательством Министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова. 

Мероприятие состоится в рамках Недели учителя, сообщает пресс-служба Минпросвещения России. 

Участники заседания обсудят такие актуальные вопросы, как воспитание в школе, реализация обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов, цифровая образовательная среда, апробация информационно-коммуникационной платформы «Сферум». 

В рамках деловой программы запланированы экскурсии на мультимедийную выставку «Роль учителя в истории России» и в инновационно-образовательный комплекс «Техноград», участие в торжественном мероприятии, посвящённом Дню учителя, которое пройдёт в Государственном Кремлёвском дворце.

Всероссийский экспертный педагогический совет был создан по инициативе Министра просвещения России. Набор в состав Совета проходил путём открытого всенародного голосования в 2020 году. Всего от учителей из всех регионов страны поступило 1779 заявок. В итоге в новую структуру вошли 168 педагогов. Все предложения педагогического сообщества внимательно изучаются, и экспертное сообщество даёт максимально подробные рекомендации.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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