Министр просвещения проведёт очное заседание Всероссийского экспертного педагогического совета

9–10 октября в рамках Всероссийского форума классных руководителей в Москве пройдёт очное заседание Всероссийского экспертного педагогического совета под председательством Министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова.

Мероприятие состоится в рамках Недели учителя, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Участники заседания обсудят такие актуальные вопросы, как воспитание в школе, реализация обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов, цифровая образовательная среда, апробация информационно-коммуникационной платформы «Сферум».

В рамках деловой программы запланированы экскурсии на мультимедийную выставку «Роль учителя в истории России» и в инновационно-образовательный комплекс «Техноград», участие в торжественном мероприятии, посвящённом Дню учителя, которое пройдёт в Государственном Кремлёвском дворце.

Всероссийский экспертный педагогический совет был создан по инициативе Министра просвещения России. Набор в состав Совета проходил путём открытого всенародного голосования в 2020 году. Всего от учителей из всех регионов страны поступило 1779 заявок. В итоге в новую структуру вошли 168 педагогов. Все предложения педагогического сообщества внимательно изучаются, и экспертное сообщество даёт максимально подробные рекомендации.