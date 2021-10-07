Минпросвещения России и президентская платформа «Россия – страна возможностей» запустили Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования»

В четверг, 7 октября, в московской школе №1253 состоялся запуск нового масштабного проекта Министерства просвещения Российской Федерации и президентской платформы «Россия – страна возможностей» – Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования», сообщает Минпросвещения России.

В торжественной презентации конкурса приняли участие первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Владимир Мау, заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Антон Молев, директор федерального государственного бюджетного научного учреждения «Психологический институт Российской академии образования» Юрий Зинченко и руководитель проектов АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Богданцев.

«5 октября педагоги отметили свой профессиональный праздник – День учителя. Хочу сказать вам самые искренние слова благодарности за такой важный и ответственный труд на благо нашей Родины, нашего подрастающего поколения. Я желаю вам энергии, успехов в профессиональной деятельности и, самое главное, здоровья, – сообщила Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. – Система образования активно развивается. И в современную школу внедряются нестандартные подходы и новые практики, которые позволяют делать обучение продуктивнее, интереснее и комфортнее. Учителя во многом формируют будущее России, воспитывая новое поколение. Уверена, участие в конкурсе будет способствовать вашему профессиональному росту и развитию!».

В рамках торжественной программы открытия приняли участие по видеосвязи педагоги и руководители образовательных учреждений из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. На церемонии открытия в Санкт-Петербурге присутствовал исполняющий обязанности председателя Комитета по образованию Санкт-Петербурга Сергей Тимофеев, в Екатеринбурге – Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, ректор УрГПУ Светлана Минюрова. Также состоялись дебаты участников на актуальные темы в сфере образования.

«Современной системе образования нужны талантливые управленцы, настоящие лидеры, которые могут продемонстрировать, как эффективно выстроить командную работу, сплотить коллектив для достижения наилучших образовательных результатов. Именно от них во многом зависит успех образовательной организации, раскрытие потенциала учащихся и развитие системы образования в целом. Конкурс «Флагманы образования» позволит выявить лучших представителей системы образования, опыт которых станет вдохновляющим примером для других», – прокомментировал Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов

«Все проекты платформы «Россия – страна возможностей» не стоят на месте. Как вы знаете, два года назад мы запустили проект «Учитель будущего» – первый в России командный конкурс для педагогов. И он себя хорошо зарекомендовал. Проанализировав обратную связь от участников, экспертного сообщества, а также получив письма от тех, кто хотел бы, но не мог принять участие в конкурсе, мы решили его расширить и позволить принять в нем участие тем, кто занимается образованием на разных уровнях. Сегодня мы запускаем новый масштабный проект «Флагманы образования», состоящий из четырех самостоятельных треков. И молодые ребята, и действующие педагоги, и профессиональные управленцы в сфере образования смогут показать свои силы, предложить собственные решения конкурсных испытаний и, следовательно, развивать систему образования нашей страны», – поделился генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Новый Всероссийский конкурс «Флагманы образования» состоит из 4 треков. В соревнованиях впервые смогут участвовать команды, включающие управленцев и педагогов.

На мероприятии дан старт заявочной кампании школьного трека «Флагманы образования. Школа», которая будет проходить с 7 октября по 30 ноября 2021 года. Целью является выявление и поддержка талантливых управленцев системы образования, обладающих высоким уровнем лидерских качеств. Это площадка для обмена опытом и распространения лучших практик, на которой управленцы в сфере образования могут заявить о себе и найти единомышленников.

«Для участия необходимо собрать команду из сотрудников общеобразовательной организации. В команду должны входить 4 человека: директор или его заместитель, заместитель директора, два классных руководителя. Участникам предстоит пройти дистанционное тестирование (тест общих знаний, функциональная грамотность и управленческие навыки). Затем пройдут очные полуфиналы в 8 федеральных округах и финал, в котором будут соревноваться 100 команд. В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные сотрудники образовательных организаций, так и имеющие небольшой стаж. Участники трека смогут посоревноваться с управленческими командами школ из всех регионов страны», – уточнил Алексей Комиссаров.

Призёры получат возможность пройти образовательные программы и стажировки, а также призы и подарки от партнеров конкурса.

Регистрационная кампания на другие треки конкурса будет запущена в ближайшее время.

Профессиональный Всероссийский конкурс «Флагманы образования» запущен и является частью национального проекта «Образование».

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Владимир Путин.