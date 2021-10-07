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Минпросвещения России планирует создать цифровую платформу для формирования образовательных программ в колледжах

Минпросвещения России планирует создать цифровую платформу для формирования образовательных программ в колледжах

Министерство просвещения Российской Федерации планирует создать специальную цифровую платформу, которой смогут воспользоваться колледжи для конструирования индивидуальных образовательных программ для студентов, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Маргариту Скворцову.

Об этом она заявила на Московском международном салоне образования.

«Сформировать конкретный индивидуальный план под каждого студента с учетом его возможностей и запросов работодателей в каждом случае, конечно, образовательная организация не всегда может. Для этого мы будем разрабатывать цифровую платформу, федеральную государственную информационную систему, перед которой и будет поставлена данная задача для того, чтобы образовательная организация независимо от того, где она находится, какие у нее есть возможности, могла ей воспользоваться и сконструировать образовательную программу с учетом потребностей как студентов, так и предприятий», – сказала Маргарита Скворцова.

Она отметила, что реализовать это планируется в рамках запуска новой программы «Профессионалитет», которая предполагает сокращение сроков обучения в колледжах. Планируется организовывать профстажировки для преподавателей колледжей на предприятиях, повышение их квалификации, а также приглашать мастеров производственного обучения непосредственно с производства и победителей чемпионатов профмастерства в колледжи, чтобы они делились своим опытом со студентами.

Программа «Профессионалитет» стартует в российских колледжах и техникумах с 1 сентября 2022 года, на первом этапе она охватит порядка 150 тысяч студентов организаций среднего профобразования. В программе будут участвовать 70 колледжей.

# Общество
По материалам: edu.ru

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