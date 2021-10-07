Московские школьники примут участие в добровольческих проектах

Московский центр «Патриот.Спорт» приглашает столичных школьников к участию в волонтерских и добровольческих проектах. Об этом сообщает пресс-служба Департамента образования и науки Москвы.



«Опорные площадки волонтерского движения – это ряд образовательных организаций столицы: школы, колледжи, дома творчества. Их представители отвечают за развитие добровольчества в каждом округе Москвы. Они проводят мероприятия, рассказывают жителям о том, что делают юные волонтеры, помогают другим образовательным учреждениям создавать отряды и грамотно организовывать их работу. В этом году мы подготовили для ребят множество интересных проектов», – рассказал директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.



На основе проекта «Эстафета живых дел» создадут банк данных лучших добровольческих и организаторских практик, который будет доступен всем руководителям и участникам волонтерских отрядов Москвы. Они получат методическую поддержку и возможность обмениваться опытом. Банк данных уже включает в себя образовательный проект «Правовая Москва», в рамках которого школьники и студенты колледжей знакомятся с основами правовой грамотности, решают тематические юридические кейсы, и цикл онлайн-занятий «Живая памяти дорога», посвященный поисковой работе волонтеров.

Проект «Московский корпус наставников в образовании» включает несколько направлений поддержки наставничества. «Корпус равных» объединит волонтеров-наставников для обмена лучшими практиками взаимодействия со сверстниками и младшими по возрасту ребятами. Тренинговая программа «Конструктор социальных навыков» поможет им развить soft skills и закрепить ключевые компетенции. Конкурс проектов «ДоброЛидер» даст наставникам возможность проявить лидерские качества и рассказать об опыте руководства волонтерскими группами. Кроме того, ребята смогут принять участие в проекте «КЛАД: класс активный и дружный», в нем школьники 14–17 лет будут проводить тренинги по командообразованию для младших.



Педагогов и руководителей волонтерских отрядов ждет тренинг «Восемь граней мастерства», направленный на развитие педагогических и личностных компетенций.

Общегородские патронатные акции проводятся несколько раз в год, также в Москве реализуется проект выездной школы «Добровольчество», а в ноябре стартует конкурс «Доброволец года – 2022». Волонтерам-участникам нужно снять мини-фильмы или сделать презентации о своей работе и деятельности отряда за 2021 год. В конкурсе смогут поучаствовать и педагоги: им предстоит создать методические разработки по организации волонтерской деятельности в школах. Итоги подведут в марте 2022 года.

