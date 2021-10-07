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Мужа экс-замминистра Раковой тоже заподозрили в мошенничестве

Мужа экс-замминистра Раковой тоже заподозрили в мошенничестве

Следствие попросило Тверской суд Москвы арестовать Артура Стеценко — мужа экс-замминистра просвещения, бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Считается, что он тоже может быть причастен к мошенничеству в особо крупном размере.

В пресс-службе суда подтвердили поступление ходатайства.

В адрес Тверского районного суда города Москвы поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, Артура Стеценко.

Несколько дней назад Стеценко обратился в газету "Комсомольская правда" с открытым письмом — он заявил, что не намерен скрываться и будет сидеть дома с детьми. Автор обращения попросил отпустить всех фигурантов дела под домашний арест, а также признал, что не знает, где находится его супруга.

Про уголовное дело в отношении Раковой стало известно 29 сентября. Она подозревается в хищении 50 млн рублей во время работы на посту заместителя министра просвещения РФ. По данным СМИ, экс-чиновница пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, который возглавляла сама, для заключения госконтрактов в рамках проекта "Учитель будущего". Как выяснила экспертиза, фонд сфальсифицировал отчеты по некоторым научным работам в рамках этих контрактов.

Как сообщал Ruposters, ранее утверждалось, что Ракова могла скрыться на Украине. 6 октября ее задержали и доставили в здание ГСУ ГУ МВД в Москве.

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По материалам: uposters.ru

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