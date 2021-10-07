МВД изменило правила выезда детей за рубеж

Вадим Карасев

МВД России утвердило новый порядок учета заявлений родителей о несогласии на выезд детей за границу. Теперь в документе можно указать, в какие конкретно страны и на какой период ребенку запрещено выезжать, говорится в приказе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Мать или отец, не согласные с поездкой, могут отметить, будет ли запрет действовать до достижения ребенком 18 лет, либо предоставить точные даты начала и окончания периода ограничения выезда. Гражданам разрешается запретить посещение как всех, так и определенных стран.

Также приказ регламентирует отзыв соответствующего заявления. Для этого необходимо прийти в территориальный орган МВД или другую инстанцию, где были поданы предыдущие бумаги. Принятые ведомством сведения о волеизъявлении родителей направляются для исполнения в Пограничную службу ФСБ.

"В случае, если заявитель не имеет возможности в силу физического недостатка самостоятельно проставить свою подпись в заявлении, должностное лицо, уполномоченное на приём заявлений, проставляет прочерк в графе заявления, предназначенной для подписи заявителя, с указанием соответствующих причин", - говорится в постановлении министерства.

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