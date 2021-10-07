На белорусском ТВ рассказали, как Лукашенко спас "оплеванную и униженную Россию"

Вадим Карасев

Белорусский журналист Григорий Азаренок в своей авторской передаче на телеканале СТВ заявил, что Александр Лукашенко в 1990-е годы "спас Россию". Журналист также призвал россиян готовиться к "белорусизации" страны.

По словам автора программы, в 1993 году было ощущение уничтоженных надежд на справедливость и собственную судьбу, но с приходом Лукашенко началось возрождение России.

"И первым делом он пошел к своему израненному, оплеванному, униженному брату. Тогда кто только не издевался над вами. Каждая прибалтийская моська весело измывалась над раненым медведем. Клинтон ржал над вами. И только Александр Лукашенко подошел и сказал: "Брат, мы с тобой". И Россия начала возрождение", — объявил Азаренок.

Сейчас, по словам журналиста, Минск искореняет "западных агентов" в интересах соседней страны, а затем поможет это сделать и самой Москве — впереди "белорусизация" России.

Как сообщал Ruposters, ранее в Европарламенте потребовали для Лукашенко международного трибунала.