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На "Госуслугах" появилась функция проверки истории автомобиля

На "Госуслугах" появилась функция проверки истории автомобиля

В сервисе "Госуслуги.Авто" запустили функцию проверки истории автомобиля. Также появилась возможность делегировать предъявление свидетельства о регистрации транспортного средства другому водителю, пишут на сайте Минцифры РФ.

"Минцифры России сообщает о расширении функциональности мобильного приложения "Госуслуги.Авто". Пользователи могут делегировать предъявление свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) другому водителю, а также проверять историю автомобиля. Этот сервис может быть полезен при покупке автомобиля с пробегом. Для получения данных достаточно ввести VIN, номер кузова или шасси авто", — говорится в сообщении.

По словам представителей ведомства, с помощью приложения можно предъявлять СТС на доверенную для управления машину, указав в "Госуслугах.Авто" Ф. И. О. автовладельца, номер водительского удостоверения, дату рождения водителя, которому доверено транспортное средство, а также на какой срок передается управление. У второго человека в "Личном кабинете" на "Госуслугах" тоже должен быть введен номер его водительского удостоверения. 

Через этот сервис можно просмотреть историю автомобиля и скачать выписку на него из госреестра транспортных средств ГИБДД. Еще россиянам доступна подача заявления на регистрацию транспорта, а по истечении срока действия водительского удостоверения — запись на его замену.

Ранее Ruposters писал, что на портале госуслуг появилась возможность получения выписок из загсов.

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По материалам: uposters.ru

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