На Корсике раскопали деревню бронзового века

Вадим Карасев

Хорошо сохранившиеся остатки поселения бронзового века были обнаружены в Сартене (Sartène) на острове Корсика. Участок, расположенный на склоне холма с видом на реку Риццанези (Rizzanesi), был раскопан в конце 2019 — начале 2020 года перед началом строительства жилых домов. Археологи раскопали остатки трех жилищ, которые были частью укрепленной деревни раннего бронзового века (около 2000 г. до н. э.).

По оценкам археологов, деревня занимала площадь более гектара (2,4 акра) и содержала более десятка жилищ. Раскопанные остатки домов содержат неизвестные до сих пор подробности о жизни на Корсике бронзового века. Разделенные на три комнаты и ограниченные основанием из сухой каменной кладки, дома занимают площадь около 50 м². Исследование показывает, что некоторые дома были построены полностью из дерева. По данным археологов, натуральное хозяйство деревни основывалось на выращивании злаков, сборе желудей и на разведении домашнего скота. Мясо коптили и хранили в течение нескольких месяцев. Особые постройки, а также закопанные в землю кувшины использовались для хранения продовольствия.

На южном склоне холма, наиболее подверженном нападениям, археологи обнаружили свидетельства трех фаз оборонительных укреплений. На первом этапе были возведены деревянные частоколы в несколько рядов. На втором этапе жители разобрали эти частоколы и вырыли треугольный ров. За рвом был построен земляной вал и на его вершине возведен единственный частокол. Примерно в 1500 г. до н. э. ров был засыпан и поверх него была построена двойная каменная стена сухой кладки, заполненная более мелкими камнями.