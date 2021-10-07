Надежда Оболенцева рассказала о бывших мужьях и желании стать матерью: "Сомневаюсь, что всегда выходила замуж по любви"

Вадим Карасев

38-летняя Надежда Оболенцева стала героиней шоу "Детектор лжи" на YouTube-канале издания Tatler. Основательница "Клуба 418" откровенно ответила на вопросы о личной жизни, трех браках, отношении к деньгам и пластических операциях. Приводим самые интересные моменты.





О браках

Надежда Оболенцева была замужем три раза. Ее первым супругом стал бизнесмен Денис Михайлов, вторым — миллионер Айрат Исхаков, а третьим — режиссер Резо Гигинеишвили, с которым они развелись в прошлом году. Последний брак Оболенцевой продлился год.

Оболенцева ответила, что не жалеет о прошлых браках, однако детектор выявил в ее ответе 70 процентов лжи.

У меня были какие-то сложные истории, но я имею в виду, что на тот момент я считала, что не могу поступить по-другому, что это правильный выбор. Я не люблю жалеть, не люблю думать, что надо было тогда сделать по-другому. Надо сейчас делать по-другому, а не тогда. Безусловно, любой несостоявшийся союз у тебя вызывает какие-то сожаления и разочарования. Ты, конечно, переживаешь. Но сказать, что я жалею и я так не сделала бы, зная, что все равно это закончится и как закончится, в тот момент — не могу сказать. Безусловно, какие-то разочарования есть.

Сомневаюсь, что всегда выходила замуж по любви. Вообще, я до сих пор не могу понять, что такое любовь. Какая-то совокупность факторов, которая заставляет тебя в тот момент думать, что это любовь.





Надежда Оболенцева

О дружбе с бывшими мужьями

Нет, я не дружу с бывшими мужьями. Для меня это не самая интересная история — дружить с бывшими. Если есть дети — это одна история, это необходимая дружба и общение, а когда у тебя нет никаких обязательств, то, возвращаясь к ответу, что расходятся люди, когда есть какое-то разочарование, зачем дружить? У меня такое огромное количество моих друзей, на которых я хочу тратить свое время. Дружить с бывшими — это тянуть свое прошлое за собой.

У меня с большинством мужей прекрасные отношения. Мы можем, если кому-то что-то нужно, спросить что-то, но дружить — это все-таки близость и интимное понятие для меня.





О желании выйти замуж

Да, я вышла бы еще раз замуж. Меня чуть-чуть смущают разводы, а в самом браке я не разочарована.





О том, важно ли, чтобы мужчина был обеспеченным

Сомневаюсь, что это важно. Мужчина должен быть успешным. Он может быть режиссером, он может быть музыкантом, он может быть бизнесменом. У него должно быть дело, в котором он себя полностью реализовывает. Это для меня очень интересно. Поэтому, если он бизнесмен, тогда он должен быть обеспеченным, потому что это его сфера, в которой он должен реализоваться. Если он музыкант, то он должен быть там успешным.

Если бы для меня богатство было важным, тогда у меня не было бы третьего брака. Это все приятно очень, но не принципиально.





Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева

О детях

Я переживаю из-за того, что нет детей. Я этого не скрываю. Я очень хотела и хочу детей. Я имею в виду, что хотела в каждом своем браке детей.

О личной жизни сейчас

На вопрос о том, есть ли у нее любимый человек, Оболенцева ответила, что она сомневается.

В моем понимании, нет мужа — значит, нету. Я поэтому очень не люблю публичные выходы или еще что-то, пока ты не понимаешь, что это какой-то твой человек, во всяком случае у вас большой серьезный период. Про моих мужей в основном узнавали после развода или в крайнем случае на свадьбе. Я очень люблю сохранять при всей открытости личную жизнь для себя и для близких людей.





О пластических операциях

Я не делала пластические операции. Конечно, мысли были, это борьба с собой. В интернете есть фото, где я совсем молоденькая, и я сейчас. Написано "Оболенцева до и после пластики". У меня долго была истерика, потому что я сама, если бы увидела, подумала бы, что человек себя полностью перекромсал. Щеки ушли, стала как-то худее, какие-то массажи. Но в детстве я хотела много что сделать, хорошо, что воздержалась.





Мариана Панкина