НАТО вышлет восемь сотрудников миссии России при альянсе

Вадим Карасев

НАТО приняла решение выслать 8 сотрудников миссии России при альянсе за враждебную деятельность. Таким образом, их численность сократится до 10, сообщает SkyNews на странице в Twitter.

"НАТО решила наполовину уменьшить миссию России при альянсе в ответ на предполагаемую враждебную деятельность РФ, в том числе убийства и шпионаж. Восемь дипломатов, которых считают необъявленными сотрудниками разведки, попросят уехать", — написала редактор телеканала в соцсети.

Состав постоянного представительства России при организации в Брюсселе уменьшится наполовину — 8 сотрудников будут лишены аккредитации, а позиции еще двух сократят. В настоящий момент в ведомстве работают 20 человек.

Ранее Ruposters писал, что сенаторы предложили выслать 300 российских дипломатов за отказ расширить штат посольства США.