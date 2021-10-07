Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

НАТО вышлет восемь сотрудников миссии России при альянсе

НАТО вышлет восемь сотрудников миссии России при альянсе

НАТО приняла решение выслать 8 сотрудников миссии России при альянсе за враждебную деятельность. Таким образом, их численность сократится до 10, сообщает SkyNews на странице в Twitter.

"НАТО решила наполовину уменьшить миссию России при альянсе в ответ на предполагаемую враждебную деятельность РФ, в том числе убийства и шпионаж. Восемь дипломатов, которых считают необъявленными сотрудниками разведки, попросят уехать", — написала редактор телеканала в соцсети.

Состав постоянного представительства России при организации в Брюсселе уменьшится наполовину — 8 сотрудников будут лишены аккредитации, а позиции еще двух сократят. В настоящий момент в ведомстве работают 20 человек.

Ранее Ruposters писал, что сенаторы предложили выслать 300 российских дипломатов за отказ расширить штат посольства США.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Белла Хадид показала, как ее сестра Джиджи и Зейн Малик отпраздновали день рождения дочери Хай
Белла Хадид показала, как ее сестра Джиджи и Зейн Малик отпраздновали
НАТО вышлет восемь сотрудников миссии России при альянсе
НАТО вышлет восемь сотрудников миссии России при альянсе
Анжелика Варум о браке с Леонидом Агутиным, изменах и возрасте: "Есть что-то нездоровое в том, чтобы после 50 петь о сексе"
Анжелика Варум о браке с Леонидом Агутиным, изменах и возрасте:
Детское жюри "Большой перемены" помогло выбрать учителя года
Детское жюри "Большой перемены" помогло выбрать учителя года
Российское движение школьников исполнило мечты педагогов
Российское движение школьников исполнило мечты педагогов
В ГУМе открылась выставка фотопортретов учителей
В ГУМе открылась выставка фотопортретов учителей
Первое место в военно-спортивной игре «Победа» заняла команда из Бурятии
Первое место в военно-спортивной игре «Победа» заняла команда из
В профориентационных школах учащихся познакомят с востребованными профессиями
В профориентационных школах учащихся познакомят с востребованными
Власти ЯНАО до 2024 года планируют создать в школах региона еще 29 центров «Точка роста»
Власти ЯНАО до 2024 года планируют создать в школах региона еще 29
В Якутии более 600 школьников в этом учебном году обучат языкам программирования
В Якутии более 600 школьников в этом учебном году обучат языкам
В Москве прошел шахматный турнир «Серебряный ферзь»
В Москве прошел шахматный турнир «Серебряный ферзь»
Кристен Стюарт снялась для глянца и рассказала о своей роли принцессы Дианы в фильме "Спенсер"
Кристен Стюарт снялась для глянца и рассказала о своей роли принцессы

Топ на сегодня

Sextalk: почему сложно говорить о желаниях? И как это исправить
Sextalk: почему сложно говорить о желаниях? И как это исправить
Власти Москвы планируют внедрить экспресс-тесты на COVID-19 в школах
Власти Москвы планируют внедрить экспресс-тесты на COVID-19 в школах
Лучшие обряды на растущую Луну с 7 по 19 октября 2021 года
Лучшие обряды на растущую Луну с 7 по 19 октября 2021 года
Шепотки во время утреннего душа для бодрости и хорошего настроения на весь день
Шепотки во время утреннего душа для бодрости и хорошего настроения на
Гороскоп на 2022 год по Знакам Зодиака
Гороскоп на 2022 год по Знакам Зодиака

Еще по теме

НАТО лишила аккредитации восемь сотрудников российского представительства при альянсе
НАТО вышлет семь российских дипломатов
США и Германия объявили о высылке дипломатов РФ
Россия вышлет двух шведских дипломатов, — источник