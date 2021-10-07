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Названы 15 лауреатов конкурса «Воспитатель года России – 2021»

Названы 15 лауреатов конкурса «Воспитатель года России – 2021»

На федеральном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2021» в Сочи стали известны имена 15 лауреатов, информирует Минпросвещения России. 

Они продолжат участие во втором очном туре конкурса, который включает два испытания: «Мастерская педагога» и «Ток-шоу». По итогам второго тура будет выбран победитель.

Лауреатами конкурса стали:

Абросимова Анастасия, воспитатель, детский сад комбинированного вида № 127 (Курская область);
Аникеева Татьяна, воспитатель, школа № 1980 (Москва);
Гаврикова Мария, учитель-логопед, детский сад компенсирующего вида № 4» (Воронежская область);
Гуленина Наталья, воспитатель, детский сад № 88 (Республика Башкортостан);
Жучкова Анастасия, воспитатель, детский сад № 50 (Свердловская область);
Исакова Лариса, старший воспитатель, детский сад № 140 г. Сочи (Краснодарский край);
Николаева Юлия, старший воспитатель, детский сад № 18 (Волгоградская область);
Петрова Светлана, воспитатель, детский сад № 15 «Страна детства» комбинированного вида, (Республика Тыва);
Самонова Наталья, воспитатель, детский сад общеразвивающего вида № 39 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей (Санкт-Петербург);
Федина Марина, воспитатель, детский сад комбинированного вида № 35 (Московская область);
Хитрова Ольга, учитель-логопед, детский сад № 93 (Ярославская область);
Цыганова Виктория, воспитатель, детский сад общеразвивающего вида № 10 (Республика Татарстан);
Чимрова Екатерина, учитель-логопед детский сад № 16 «Рябинушка» (Республика Чувашия);
Шевченко Наталья, воспитатель, гимназия № 1 (Алтайский край);
Шмакова Татьяна, воспитатель, детский сад комбинированного вида № 17 «Рябинка» (Курганская область).

В рамках конкурса «Воспитатель года России – 2021» 7 октября в Сочи будет проведена научно-практическая конференция «Развитие кадрового потенциала дошкольного образования Российской Федерации», к работе которой присоединятся участники конкурса. С пленарного заседания конференции будет вестись прямая трансляция.

С порядком проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Минпросвещения России и официальном сайте конкурса «Воспитатель года России».

Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России» проводится с 2010 года. Учредители – Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский Профсоюз образования.

В 2020 году победителем стала воспитатель детского сада № 41 муниципального образования Тимашёвский район Краснодарского края Анастасия Быстрюкова.

# Общество
По материалам: edu.ru

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