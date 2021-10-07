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Названы лауреаты Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России – 2021»

Названы лауреаты Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России – 2021»

На Всероссийском профессиональном конкурсе «Директор года России – 2021» назвали лауреатов, информирует Минпросвещения России.

Лауреатами конкурса стали:

Василкова Юлия Александровна, директор гимназии № 2 города Сарова (Нижегородская область);
Качмазов Герман Эльбрусович, директор средней общеобразовательной школы № 2 с. Ногир им. Х. Тотрова (Северная Осетия);
Кильдюшкин Владимир Михайлович, директор образовательного центра «Южный город» (Самарская область);
Климовских Игорь Александрович, директор школы № 76 с углублённым изучением отдельных предметов (Свердловская область);
Майсурадзе Майя Отариевна, директор областной гимназии им. Е.М. Примакова (Московская область);
Милованова Оксана Владимировна, директор средней общеобразовательной школы № 13 г. Калуги (Калужская область);
Минаева Елена Владимировна, директор средней общеобразовательной школы № 82 г. Новосибирска (Новосибирская область);
Старцева Екатерина Алексеевна, директор школы № 24 г. Иркутска (Иркутская область);
Сулимова Надежда Алексеевна, директор лицея «Иннополис» (Татарстан);
Тяпугина Инна Валентиновна, директор образовательного комплекса «Алгоритм Успеха» (Белгородская область).
Испытания Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России – 2021» проходят в Московской области с 6 по 8 октября. Победитель будет объявлен на торжественной церемонии в Государственном Кремлёвском дворце 10 октября.

Следующий этап конкурса - «Стратегическое решение» - состоится 7 октября. Участникам надо будет разработать совместно с управленческим составом своей школы в онлайн-формате проект/стартап на основе материалов, представленных в кейсе. В следующий тур проходят 5 участников, они объявляются призерами конкурса.

Всероссийский профессиональный конкурс «Директор года России» ориентирован на выявление наиболее талантливых и эффективных руководителей общеобразовательных организаций, на закрепление образа современного директора школы как лидера педагогического коллектива, успешно реализующего государственную политику в области образования, распространение моделей успешной работы. Благодаря конкурсу будет сформирован кадровый резерв лучших управленцев, перед участниками которого откроются новые профессиональные перспективы.

Учредитель конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации, оператор – Фонд новых форм развития образования.

# Общество
По материалам: edu.ru

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