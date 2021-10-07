Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 7 октября 2021 года

Вадим Карасев

Нумерология — древнейшая наука, которая занимается изучением чисел, их энергетики и влияния на судьбы людей и всего мира в целом. Эксперты в данной области рассказали о том, каким будет этот четверг и что нас может ожидать в разных сферах жизни.

Сегодняшний день входит в число самых опасных в октябре. Это связано не только с числами, но и с положением планет. Что бы сегодня ни случилось, старайтесь оставаться спокойными. Повысить настроение и избавиться от негатива помогут пять полезных техник.

Число-покровитель 7 октября 2021 года

Всего в нумерологии девять чисел судьбы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Чтобы узнать, какое из них сегодня будет главенствовать над всеми остальными, нужно сложить все цифры даты 7.10.2021 и прибавить в конце 4 — порядковый номер четверга. Получаем: 7+1+0+2+0+2+1+4=17. 1+7=8.

Восьмерка — число финансовой удачи и материальных благ. Это покровитель странствующих и помощник для ищущих свое место в этом мире. Это значит, что сегодня многие смогут найти работу мечты, обрести новую мотивацию, осознать свои глобальные цели. Восьмерка символизирует процветание, приумножение, бесконечность. К сожалению, в этот день мы увидим не самые лучшие стороны этого числа. Оно поспособствует повышению тщеславия, гордости и неуступчивости.

Главный символ этого дня — маятник, который демонстрирует нам работу главного закона Вселенной — закону равновесия. Все то, что вы сделали ранее или сделаете сегодня, вернется к вам в том же размере. Как вы маятник толкнете, так он к вам и качнется.





События 7 октября из прошлого

7 октября 1806 года в Англии была запатентована копировальная бумага. В США в этот день, но в 1826 году открылась первая в стране железная дорога. Обычно Восьмерка поощряет попытки людей создать что-то уникальное и полезное, но сегодня помощи от этого числа не будет. Все важные дела лучше перенести на потом.

7 октября 1903 года в Канаде были найдены крупные залежи серебра. Ровно через десять лет в тот же день в этой стране было открыто крупное месторождение нефти. Сегодня вам могут поступить очень интересные и выгодные предложения. Хорошенько обдумайте их и проанализируйте на наличие подводных камней. Возможно, не все так просто, как кажется.

7 октября 1920 года в Оксфордский университет приняли сто женщин. Восьмерка сегодня потребует от нас толерантности, внимания к другим людям.

7 октября 1999 года был обнаружен опасный компьютерный вирус. Это значит, что сегодня вам необходимо позаботиться об информационной безопасности. Не посещайте сомнительные сайты и не переходите по неизвестным ссылкам.

Советы нумерологов на этот четверг

Не отправляйтесь в дальнюю дорогу. Если есть возможность отложить поездки, сделайте это. Если такой возможности нет, старайтесь проверять все дважды, чтобы ничего не забыть и не упустить важных деталей.

Несмотря на то, что день в целом будет довольно опасным, сегодня то самое время, когда можно увидеть положительные результаты проделанной ранее работы.

Не исключено, что сегодня придется пережить события, которые не доводилось переживать ранее. Будьте начеку и не торопитесь в моменты принятия важных решений.

Талисманы удачи на 7 октября

Лучшие финансовые талисманы для людей разных профессий. Выбирайте те талисманы, которые будут помогать вам решать свои рабочие задачи.

Также полезными станут обереги и талисманы, которые не дадут людям вам обмануть. В этот день можно ожидать от окружающих чего угодно — предательств, манипуляций.