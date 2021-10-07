«Оренбуржье» станет особой экономической зоной

Тема: Постановления правительства

01:07 Автор: Юлия Сапрыгина

Новые производства построят в рамках ОЭЗ, которую создадут на территории Оренбурга и Орска. Здесь будут выпускать пластиковые трубы, буровое оборудование и литий-титановые батареи. Соответствующее постановление правительства от 27 сентября 2021 года № 1616 вступает в силу 7 октября.

Новая особая экономическая зона промышленно-производственного типа разместится на 380 гектарах в Оренбурге и 180 гектарах — в Орске. В общей сложности здесь планируется разместить 16 предприятий-резидентов. Ожидается, что общий объем инвестиций в экономику региона составит порядка 15,6 миллиарда рублей.

Новые предприятия будут выпускать не только пластиковые трубы, буровое оборудование и литий-титановые батареи. Ожидается также, что в раках ОЭЗ запустят линию по глубокой переработке мяса и откроют транспортно-логистический терминал.

Законы, вступающие в силу с 7 октября

Идею создания ОЭЗ «Оренбуржье» впервые озвучили в руководстве Оренбургской области весной минувшего года. Как отметил тогда глава региона Денис Паслер, создание особой экономической зоны, в том числе, станет ответом на вызов, связанный с безработицей в регионе.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.

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