Осенний Симорон: шуточные ритуалы для хорошего настроения и повышения энергетики

Вадим Карасев

Симоронские обряды — прекрасный способ справиться с дурным настроением, зарядиться энергией бодрости и привлечь в жизнь позитивные перемены. Особенно важны такие практики в осенний период, чтобы хандра не смогла завладеть мыслями и проникнуть в сердце.

Симоронские ритуалы просты в исполнении. Их главные достоинства — легкость, возможность настроиться на успех и привлечь желаемое силой мысли. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют разнообразить осенние деньки шуточными ритуалами, которые наполнят дни смыслом, помогут оставаться в отличном настроении и ежедневно повышать собственную энергетику.

Симоронский ритуал на повышение энергетики

Для этого ритуала потребуются:

собственная распечатанная фотография;линейка;лист бумаги;ручка, карандаш или маркер красного цвета.

Фотографию кладут на стол, справа располагают лист бумаги и проводят вертикальную линию. На ней ставятся насечки, как на линейке. После этого нужно проговорить:

«Настроение повышается, энергетика восполняется. Как шкала до верха заполнится, так и день с позитива начнется, удача мне улыбнется».

Фотографию кладут на листок, который складывают пополам. Собственная шкала успеха у вас в кармане, и когда кажется, что энергии недостаточно, нужно развернуть листок, посмотреть на свое улыбающееся фото, а затем посчитать деления на шкале.

Осенний ритуал для хорошего настроения

Грусть и тоска — неизменные спутники осенних промозглых вечеров, однако и их можно сделать яркими. В свободное время стоит прогуляться по парку, набрать ворох опавших листьев и подбросить их вверх со словами:

«Мысли кружатся, на голову ложатся. Подбрасываю дурное, возвращаю позитивное. Каждый листок печаль у меня заберет, хорошее настроение вернет».

Самые красивые листья можно взять с собой, засушить, а после использовать в качестве новогоднего декора или для творческих работ.

Если желания гулять в парке нет, листья можно сделать самостоятельно из цветной бумаги или же нарезать разные фигурки. Их можно заменить и хлопушками, чтобы в момент, когда хочется праздника, осыпать себя разноцветным конфетти.

Осенний ритуал для повышения настроения

Хорошее настроение складывается из мелочей, а значит, нужно окружить себя приятными на взгляд, ощупь, запах и даже вкус предметами. Для симоронского ритуала, повышающего настроение, нужно взять объемную банку, коробку или контейнер, а затем заполнить ее. Положить можно что угодно: теплые носки с веселым принтом, пакетик растворимого какао или любимого чая, печенье с предсказаниями, конфеты, леденцы и многое другое. Каждый предмет заворачивают в бумагу или конверт, подписывая ободряющими фразами, например: «Открой меня, когда будет грустно», «Заряд бодрости на этот осенний день», «Для хорошего настроения», «Улыбнись».

Такую коробку можно оставить дома, взять с собой в офис или сделать их несколько, чтобы подарить друзьям или близким. Каждый раз, когда хочется побаловать себя и не грустить, нужно запускать руку в свою коробку счастья и наугад доставать один из конвертов.