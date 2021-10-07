От порядка в собственном дворе до мягкой силы в большой политике

Тема: III Евразийский женский форум

Повестка Третьего Евразийского женского форума обещает быть разнообразной

12:02 Автор: Юлия Сапрыгина

Раз в три года тысячи женщин из разных стран собираются в России, чтобы обсудить самые важные вопросы, актуальные для всего мира. Главной темой третьего Евразийского женского форума, который пройдёт 13-15 октября в Санкт-Петербурге, станет определение глобальной миссии женщин в новой реальности. И это не только пандемия, но и незатухающие военные конфликты, и нерешённые социальные проблемы, и изменения климата.

Евразия больше, чем ты думаешь

Идею об организации форума для женщин-лидеров Валентина Матвиенко впервые высказала в Ташкенте 13 ноября 2013 года на встрече с тогдашним вице-премьером Узбекистана Эльмирой Баситхановой. Спикер Совфеда предложила подумать о создании Евразийского женского форума, который мог бы стать дискуссионной площадкой для всех стран-участниц, накопивших большой опыт в вопросах, связанных с защитой семьи, материнства и детства. По её мнению, в политику необходимо привлекать больше женщин. «Женщины более привержены семейным ценностям, а значит, способны сделать политику государства более гуманной», — пояснила тогда свой замысел Валентина Матвиенко.

Однако от идеи до воплощения прошло ещё полтора года. Впервые женщины-лидеры собрались в России в 2015 году. Несмотря на название — Евразийский - мероприятие сразу вышло за границы Европы и Азии.

В России стало больше инициативных женщин

Так, на первый форум в Санкт-Петербург приехали представители всех пяти континентов — более 1000 женщин-лидеров из 80 стран. А второй форум в 2018 году объединил уже около 2000 участников из 110 стран.

Несмотря на то что такие встречи проходят раз в три года, форум не ограничивается несколькими днями встреч, дискуссий и презентаций.

«Это постоянная системная работа, направленная на решение проблем внутри страны и развитие женской повестки», — приводит официальный сайт форума слова Валентины Матвиенко.

Как стать участницей форума

Принять участие в Евразийском женском форуме можно по приглашению Организационного комитета форума. Его получают женщины — политики, учёные, бизнесмены, общественники, добившиеся успехов в своей сфере деятельности.

Например, в этом году на форум приглашены представители 21 крупной международной организации. В рамках форума пройдут сессии Организации Объединённых Наций по промышленному развитию, сессия ЮНЕСКО, ЕАЭС и Всемирного банка.

Также пройдёт презентация Делового женского альянса БРИКС и нового международного объединения — клуба победителей конкурса женских предпринимательских проектов АТЭС. Впервые на площадке форума соберётся Международная рабочая группа Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития по улучшению гендерного баланса в ядерной сфере.

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Уже во второй раз в форуме примут участие и представительницы так называемой «Женской двадцатки». «W20 можно считать социальным партнёром «Большой двадцатки», — рассказала вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова. — Обычно к каждой встрече лидеров G20 «Женская двадцатка» готовит свои предложения».

Кстати, участие Женской двадцатки в форуме — событие в своём роде уникальное. «Двадцатка», как правило, собирается в той стране, которая в ней председательствует, в этом году, например, в Италии.

Ещё один традиционный участник форума — Всемирная организация здравоохранения. На форуме предполагается дискуссия о мерах по борьбе с COVID-19, в которой примут участие медики, учёные, представители НКО. Приглашён большой пул экспертов.

«Мы не станем замалчивать и тему непризнания российских вакцин от COVID-19, — отметила Галина Карелова. — Собираемся обозначить проблему и высказать по ней свою позицию».

Интересна история участия в форуме президента Национального фонда мира Сары Хардер.

​Вот уже тридцать лет американку и Валентину Матвиенко связывает крепкая дружба. Они познакомились в 1990 году на первом советско-американском саммите женщин-лидеров в Вашингтоне. Даже сохранился снимок, где они запечатлены вместе. Несмотря на то, что отношения между Россией и США со временем осложнились, Сара Хардер откликнулась на приглашение Валентины Матвиенко и приняла участие в первом Евразийском форуме в Санкт-Петербурге в 2015 году.

«Никакие сложные споры между странами не бросят тени на наши прекрасные личные отношения», — отмечала тогда Матвиенко.

В свою очередь Сара Хардер сожалела, что из-за действий политиков Россия и США не могут быть союзниками. «Надо быть сумасшедшими-сумасшедшими, чтобы запрещать людям общаться друг с другом! Вводить санкции против кого-то, не давать возможности высказать свою точку зрения, прерывать диалог — неумно и недальновидно», — подчёркивала она.

Если для одних участниц приглашение на форум — это признание успеха, для других, напротив, — старт карьеры. Например, попасть на форум можно, приняв участие в одном из проектов оргкомитета.

Программа «Женщина-лидер» охватила 53 региона России

Так, в этом году на региональной неделе форума представят платформу «Женщины за здоровое общество». Её разработали участницы проекта «Женщина-лидер», который уже во второй раз проводит Организационный комитет.

При этом форум — это не какой-то закрытый женский клуб, куда вход мужчинам запрещён, как могут подумать те, кто не следит за мероприятием, отметила Карелова.

«Среди участников много мужчин. И им форум интересен. В первую очередь потому, что в центре каждого форума — актуальные темы, которые касаются не только и не столько женщин. Каждый форум — это женский взгляд на то, чем живёт мир», — сказала сенатор.

О чём говорят женщины

«Три года назад, когда завершился второй Евразийский женский форум, невозможно было представить, в каких условиях в 2021 году мы будем проводить третий», — объяснила Галина Карелова.

Приоритетные дискуссии нового форума систематизированы в рамках пяти платформ. Это роль и миссии женщин в обеспечении глобальной безопасности, социального прогресса, перехода к новым моделям экономического роста, в сохранении здоровья настоящих и будущих поколений, достижении баланса в условиях всеобщей цифровизации, решении глобальных проблем экологии и климата.

Одной из тем форума ожидаемо станет жизнь в постковидном мире. «Важно обсудить, как минимизировать последствия COVID-19, какие направления научных исследований и какие отрасли экономики нужно развивать, чтобы предупреждать или эффективно отражать новые возможные пандемии», — рассказала Галина Карелова.

Особое внимание уделят реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции. Участницы обменяются опытом по восстановлению таких пациентов в разных странах. Например, в России есть методики на базе санаторно-курортных учреждений. А в Свердловской области в Клиническом институте мозга разработали целую программу, которая идёт в режиме телемедицины.

На третьем форуме представят и новые форматы. Например, запланирован Фестиваль здоровья и красоты. Будет презентован проект «Сад здоровья и красоты». Его инициаторы — женщины из аппарата Министерства промышленности и торговли, в частности, Гульназ Кадырова, первая в СССР и России женщина, которая стала заместителем министра.

Цель проекта — мобилизовать женщин на создание красоты вокруг. А это хорошая детская площадка, цветочная клумба во дворе и так далее. «Женщины ведь умеют навести и поддерживать порядок не только дома, но и вокруг. Этот проект о том, что каждая из нас может сделать мир лучше», — пояснила вице-спикер Галина Карелова.

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