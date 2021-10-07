Печатная продукция и ее использование в современном мире

Роман Иванов

В современном мире ежедневно издается множество различной печатной продукции. Ассортимент достаточно разнообразен - от маленьких календарей и визиток, заканчивая большими настенными календарями и плакатами.

Все это имеет довольно большую роль в маркетинге. Благодаря визиткам, мы узнаем о той или иной компании, о каких-то услугах конкретного человека. Календари и плакаты несут также много различной информации. Брошюры и листовки могут быть важной частью рекламной кампании.

Календари

Календари зачастую незаменимая вещь в жизни людей. Конечно, у многих есть календарь в телефоне, но в крупных фирмах настольные и настенные календари пользуются большим спросом. На больших календарях можно отмечать важные даты, делать пометки и примечания, а маленький всегда удобно иметь под рукой и случае необходимости посмотреть дату. Многие фирмы заказывают печатную продукции в преддверии Нового года, как подарок сотрудникам и клиентам организации. Это могут быть маленькие календари, большие календари и блокноты. Печать календарей очень важно заказывать заранее, чтобы в случае брака перед Новым годом была возможность что-то исправить и быть уверенным, что продукция будет готова вовремя.

Визитки

Важность визиток трудно переоценить. Это общепринятый способ, как во всем мире, так и конкретно в Минске, сообщить партнеру или клиенту свои контактные данные. На них можно нанести самую важную информацию о вашей фирме, такую как номера телефонов, адреса, почта, время работы и то, чем занимается ваша компания. Чтобы получатель визитки смог составить себе впечатление о её владельце - можно выполнить её в корпоративных тонах, в стильном авторском дизайне, выделить фактурой или формой. Кстати, заказать изготовление визиток достаточно просто, и это то, с чего нужно начинать свой бизнес в Минске - https://ksen-ri.by/produkcziya/tipografiya/reklamnaya-i-operativnaya-poligrafiya/vizitki/.

Для любой продукции вы можете выбрать один из нескольких вариантов бумаги. Чаще всего вам будет предложена:

Мелованная – такая бумага является самым бюджетным вариантом для изготовления визиток и идеально подходит для довольно массовых раздач;

Ламинированная – такая бумага довольно прочная и не пострадает от попадания жидкости на нее;

Дизайнерская – этот тип бумаги отличается тем, что вы сами можете выбрать фактуру, плотность, некоторые другие свойства, которые подчеркнут индивидуальность вашей компании.

Так как это довольно важная часть в изготовлении любой печатной продукции, то в типографии сотрудники обязательно помогут вам корректно подобрать необходимые материалы. Также вы можете выбрать дополнительно ламинацию – это позволит вашей продукции дольше сохранять презентабельный вид. Еще в послепечатную обработку можно добавить услугу скругления углов, что придаст вашей визитке более красивый и утонченный вид, либо, напротив, добавит строгости.



