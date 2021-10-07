Почему нельзя отмечать 40-летие: 3 причины отказаться от праздника

Вадим Карасев

Далеко не все знают, что отмечать сорокалетие не совсем безопасно для удачи и судьбы. Эксперты рассказали о том, почему это может быть опасным и как правильно отмечать этот юбилей.

Существует огромное количество примет и суеверий на день рождения. Одна из них гласит, что сороковой день рождения не отмечают. Настало время разобраться с тем, почему многие так считают и есть ли возможность обойти стороной негатив в этот важный день.

Примета об ангеле-хранителе

Согласно мнению многих провидцев и религиозных людей, на сороковой день рождения нас перестает опекать наш ангел-хранитель. Он не уходит от нас полностью, а просто помогает нам значительно реже — только в самых опасных ситуациях.

Из-за этого многие считают сороковой день рождения самым опасным и неблагоприятным, но всегда можно задобрить ангела-хранителя, показав ему, что вы все еще достойны его помощи. Для этого необходимо совершить добрый поступок в свой день рождения. Это обеспечит вас удачей на ближайшие годы. Также эксперты советуют сделать это привычкой в каждый последующий день вашего рождения.

Нумерология и астрология

Адепты двух этих направлений уверены в том, что четвертый десяток лет проходит под управлением Сатурна и Урана — планет, которые могут наполнить жизнь человека неразберихой и хаосом. Именно поэтому сам день рождения, в который мы отмечаем свое сорокалетие, может быть опасным.

Его можно отмечать, но лучше делать это осторожно, в проверенной компании, дома. Так вы сможете обойти стороной неприятности. Задобрить Уран и Сатурн можно спокойной атмосферой. Этот день рождения лучше не отмечать вдали от дома или в дороге.

Восточная примета

Многие наверняка слышали о том, что число 4 в Китае очень похоже на слово смерть. Именно поэтому там нет четвертых этажей, а сороковой, четвертый и сорок четвертый дни рождения отмечают с опаской, либо не отмечают вовсе.

Само собой, к этой примете нам не стоит относиться серьезно, однако нельзя не отметить тот факт, что по странному стечению обстоятельств именно сороковой день рождения почти всегда идет наперекосяк. Будьте осторожнее в этот день, ведь восточные приметы частенько сбываются.