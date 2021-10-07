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Полезные свойства горчицы и сферы её применения

Полезные свойства горчицы и сферы её применения

Горчица — это не только приправа, но и зелень, которую используют в кулинарии и в магии. Эксперты в области биоэнергетики рассказали обо всех полезных свойствах этого растения.


Многим дачниками известно, что горчица очень похожа по своим свойствам на фацелию. Эти растения сажают там, где необходимо очистить землю и сдобрить ее полезными веществами, повысить плодородие почвы. Таким образом, горчица является универсальным помощником, который обладает широким спектром целебных свойств, причем не всегда очевидных.

Основные целебные свойства горчицы

Из семян этого растения делают известную нам одноименную приправу — горчицу. Интересен тот факт, что перетертые семена этого растения использовались таким образом еще задолго до начала нашей эры. В целом техника производства приправы не изменилась и актуальна до сих пор.

Семена горчицы содержат эфирные масла, много белка, фосфора, кальция, калия, магния, цинка, железа, витаминов группы В, витамин Е. Листья растения богаты витаминами РР, А, С, В.

Отвары из горчичных семян и листьев используют в быту: ими опрыскивают растения, чтобы уничтожить тлю, гусениц. Внутрь применять отвар из листьев растения не рекомендуется, зато можно смело нарезать листья в салаты, добавлять их к мясу, использовать при консервировании вместе с семенами.


Есть даже отдельный вид листовой горчицы, листья которой помогают укреплять сердечно-сосудистую систему. Считается, что они помогают бороться с раковыми заболеваниями, нормализуют работу пищеварительной системы, как и привычная нам приправа, которую можно купить в магазине.

Горчица в любом виде укрепляет суставы, кости, повышает иммунитет, увеличивает вероятность успешного зачатия ребенка, улучшает состояние кожи. Не рекомендуется употреблять горчицу тем, кто страдает от проблем с почками, с желчным пузырем или с сердцем, а также беременным и кормящим женщинам. В любом случае нужно быть осторожнее с этим растением и приправой из его семян, поскольку их чрезмерное употребление приводит к проблемам.

Использование горчицы в магии

Горчице приписывают очень мощные магические свойства. Это растение напрямую связано с энергией стихии Огня. Окуривание помещения сухими листьями и семенами горчицы избавляет дом от негатива, помогает установить защиту от проблем и неурядиц.

Известны такие свойства горчицы, как привлечение внимания противоположного пола. В древности это растение использовали как афродизиак. Если вам хочется соблазнить кого-то, просто положите немного семян горчицы в карман. Семена растения применяются в черной магии для наведения порчи, а в белой магии — для ее снятия.

Есть простой обряд на спокойствие и любовь в семье. Нужно рассыпать немного семян по углам каждой комнаты вашей квартиры или дома, а затем произнести заговор: «Горчица душистая, не допусти между нами ссор и скандалов. Даруй мне и моей семье любовь, понимание и тепло».


Листья горчицы используют в роли оберега. Их можно класть в карман или в обувь перед важной встречей, собеседованием, приемом на работу, сделкой.

Если листья горчицы просто будут лежать на подоконнике, это улучшит токи положительной энергии в доме. Аналогичным эффектом обладает и само растение, которое живет у вас дома.

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По материалам: dailyhoro.ru

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