Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Правила субсидирования станкоинструментальных предприятий уточнили

Правила субсидирования станкоинструментальных предприятий уточнили

Правила субсидирования станкоинструментальных предприятий уточнили

16:55  Автор: Александра Гуляева


Источник: Правительство России



Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление об изменении правил субсидирования производителей станкоинструментальной продукции — документом, в частности, уточнён порядок проведения отбора предприятий. Об этом сообщается в четверг на сайте кабмина.

Как сообщил премьер-министр на заседании Правительства, новые правила также устанавливают сроки размещения информации на едином портале, требования к отчётности и контролю за условиями по сделкам.

По словам Мишустина, изменения позволят обеспечить прозрачность процедур отбора, который будет проходить по чётким критериям. Это, в свою очередь, позитивно скажется на конкурентоспособности российской продукции и повышении эффективности самих предприятий, которые смогут увеличить загрузку оборудования, повысить продажи.

Кабмин утвердил Стратегию развития станкостроения до 2035 года


Решение об адресной поддержке предприятий по-прежнему будет принимать Минпромторг по результатам квалификационного отбора. Для каждого претендента размер выплаты определяется исхода из объёма скидок, который зафиксирован в договоре о реализации товара. Претендовать на поддержку могут предприятия, у которых нет долгов по налогам и страховым взносам. Также предприятие не должно быть в стадии ликвидации или банкротства.

В ноябре прошлого года Правительство утвердило стратегию развития станкостроения до 2035 года. Документ предусматривает, что объём производства такой продукции к этому времени должен вырасти в 2,4 раза по сравнению с 2019 годом и достичь 79,5 миллиарда рублей.

Также в документе поставлена задача к 2025 году увеличить объём экспорта в 2,6 раза — до 16,5 миллиарда рублей. В Стратегии заданы показатели по локализации производства станков (70 процентов) и изготовлению комплектующих в объёме 11,1 миллиарда рублей.



#промышленность


47
# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

На белорусском ТВ рассказали, как Лукашенко спас "оплеванную и униженную Россию"
На белорусском ТВ рассказали, как Лукашенко спас "оплеванную и
Тина Кунаки, Дина Саева, Айрис Лоу, Мария Миногарова, Кьяра Ферраньи на вечеринке в Милане
Тина Кунаки, Дина Саева, Айрис Лоу, Мария Миногарова, Кьяра Ферраньи
«Артек» продолжит обучение вожатых и советников директоров школ по воспитанию
«Артек» продолжит обучение вожатых и советников директоров школ по
Московские школьники примут участие в добровольческих проектах
Московские школьники примут участие в добровольческих проектах
Что смотреть, если понравилась "Игра в кальмара": 10 остросюжетных сериалов
Что смотреть, если понравилась "Игра в кальмара": 10
В Москве на месте бывших промзон создадут 4,5 тысячи новых производств
В Москве на месте бывших промзон создадут 4,5 тысячи новых производств
Вещество растительного происхождения уменьшает поражение мозга при болезни Альцгеймера
Вещество растительного происхождения уменьшает поражение мозга при
Минпросвещения России и президентская платформа «Россия – страна возможностей» запустили Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования»
Минпросвещения России и президентская платформа «Россия – страна
В Костроме начал работать первый центр цифрового образования «IT-куб»
В Костроме начал работать первый центр цифрового образования «IT-куб»
Томские писатели выпустят аудиокниги для детей с ОВЗ
Томские писатели выпустят аудиокниги для детей с ОВЗ
МВД изменило правила выезда детей за рубеж
МВД изменило правила выезда детей за рубеж
Жившая 16 миллионов лет назад тихоходка сохранилась в янтаре
Жившая 16 миллионов лет назад тихоходка сохранилась в янтаре

Топ на сегодня

Анжелика Варум о браке с Леонидом Агутиным, изменах и возрасте: "Есть что-то нездоровое в том, чтобы после 50 петь о сексе"
Анжелика Варум о браке с Леонидом Агутиным, изменах и возрасте:
Детское жюри "Большой перемены" помогло выбрать учителя года
Детское жюри "Большой перемены" помогло выбрать учителя года
В профориентационных школах учащихся познакомят с востребованными профессиями
В профориентационных школах учащихся познакомят с востребованными
Российское движение школьников исполнило мечты педагогов
Российское движение школьников исполнило мечты педагогов
В ГУМе открылась выставка фотопортретов учителей
В ГУМе открылась выставка фотопортретов учителей

Еще по теме

На повышение конкурентоспособности российской промпродукции выделят 9,8 млрд рублей
Правительство утвердило порядок определения промышленной продукции, не имеющей аналогов в РФ
Мишустин утвердил программу развития промышленности до 2035 года
Мишустин утвердил новые правила целевого обучения в вузах и колледжах