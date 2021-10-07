Правила субсидирования станкоинструментальных предприятий уточнили

16:55 Автор: Александра Гуляева

Источник: Правительство России

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление об изменении правил субсидирования производителей станкоинструментальной продукции — документом, в частности, уточнён порядок проведения отбора предприятий. Об этом сообщается в четверг на сайте кабмина.

Как сообщил премьер-министр на заседании Правительства, новые правила также устанавливают сроки размещения информации на едином портале, требования к отчётности и контролю за условиями по сделкам.

По словам Мишустина, изменения позволят обеспечить прозрачность процедур отбора, который будет проходить по чётким критериям. Это, в свою очередь, позитивно скажется на конкурентоспособности российской продукции и повышении эффективности самих предприятий, которые смогут увеличить загрузку оборудования, повысить продажи.

Кабмин утвердил Стратегию развития станкостроения до 2035 года

Решение об адресной поддержке предприятий по-прежнему будет принимать Минпромторг по результатам квалификационного отбора. Для каждого претендента размер выплаты определяется исхода из объёма скидок, который зафиксирован в договоре о реализации товара. Претендовать на поддержку могут предприятия, у которых нет долгов по налогам и страховым взносам. Также предприятие не должно быть в стадии ликвидации или банкротства.

В ноябре прошлого года Правительство утвердило стратегию развития станкостроения до 2035 года. Документ предусматривает, что объём производства такой продукции к этому времени должен вырасти в 2,4 раза по сравнению с 2019 годом и достичь 79,5 миллиарда рублей.

Также в документе поставлена задача к 2025 году увеличить объём экспорта в 2,6 раза — до 16,5 миллиарда рублей. В Стратегии заданы показатели по локализации производства станков (70 процентов) и изготовлению комплектующих в объёме 11,1 миллиарда рублей.

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